Make-A-Wish San Diego está en búsqueda de voluntarios bilingües a los cuales les llaman Wish Granters. Los Wish Granters ayudan con los niños y sus familias para ayudarles a escoger su deseo. También se encargan de potenciar el proceso del deseo a través de regalitos y actividades. Apoyando al personal de Make-A-Wish, los Wish Granters ayudan a hacer realidad los deseos de todos los niños de Make-A-Wish.

Requisitos Para Ser Voluntario Wish Granter

• Bilingüe - Inglés/Español

• Pasión por trabajar con niños

• Persona creativa que puede crear deseos únicos y mágicos

• Excelentes habilidades interpersonales y la capacidad de trabajar con personas de diversos orígenes

• Altamente organizado y orientado a los detalles

• Fuertes habilidades de comunicación verbales y escritas

La Misión de Make-A-Wish San Diego

Juntos, creamos deseos que cambian vidas para niños con enfermedades críticas. Con la ayuda de nuestros voluntarios, concedemos aproximadamente 200 deseos cada año en los condados de San Diego y el Valle Imperial.

Para más información sobre Make-A-Wish y cómo aplicar para ser voluntario, visita sandiego.wish.org/volunteer.