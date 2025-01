No te pierdas ‘DOG MAN’ en cines a partir del 31 de enero

Mitad perro, mitad hombre, todo héroe.

De DreamWorks Animation, creadores de las exitosas franquicias Kung Fu Panda, Cómo entrenar a tu dragón y Un jefe en pañales, llega la adaptación cinematográfica sobre la lucha contra el crimen canino del fenómeno literario más vendido del New York Times de Dav Pilkey: Dog Man.

Cuando un fiel perro policía y su dueño, un oficial de policía humano, resultan heridos juntos en el trabajo, una cirugía descabellada pero que les salva la vida los fusiona y nace el Hombre Perro. El Hombre Perro ha jurado proteger y servir, y buscar, sentarse y darse la vuelta.

Mientras Dog Man adopta su nueva identidad y se esfuerza por impresionar a su Jefe (Lil Rel Howery, Get Out, Free Guy), debe detener los malvados complots del supervillano felino Petey the Cat (Pete Davidson; Saturday Night Live, The King of Staten). El último plan de Petey es clonarse a sí mismo, creando al gatito Lil Petey, para duplicar su capacidad para cometer crímenes. Sin embargo, las cosas se complican cuando Lil Petey forja un vínculo inesperado con Dog Man.

Cuando Lil Petey cae en las garras de un enemigo común, Dog Man y Petey unen fuerzas a regañadientes en una carrera contrarreloj llena de acción para rescatar al joven gatito. En el proceso, descubren el poder de la familia (¡y de los gatitos!) para unir incluso a los enemigos más hostiles.

Para obtener más información sobre Dog Man, visita https://www.dreamworksdogman.com/