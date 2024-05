Cruz Azul y América se enfrentan por la final del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO — Seis años después, Cruz Azul y América volverán a verse las caras para dirimir al campeón del fútbol mexicano.

Se trata del quinto enfrentamiento en finales entre dos de los equipos más populares del país, el tercero en los últimos 11 años. El encuentro de ida por la final del torneo Clausura será el jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes, feudo de Cruz Azul.

El América, el campeón reinante, domina la serie histórica con tres victorias en finales y sólo perdió el primer cetro en la temporada 1971-72.

Ante Cruz Azul, las Águilas buscarán ser el cuarto equipo en repetir como monarca desde 1996 cuando se comenzaron a disputar dos torneos por año en México. Antes lo hicieron Pumas, León y Atlas.

El América logró un bicampeonato en torneos largos en las temporadas 1987-88 y 88-89, cuando venció en la final a la Máquina.

“Es una final más y es importante para este club, no podremos conquistar todos los títulos que juguemos, pero lo importante es pelearlos”, dijo el entrenador brasileño André Jardine. “Son diez u once años desde que el equipo no estaba en finales consecutivas. Es importante el logro”.

Las Águilas coquetearon con el bicampeonato por última vez en el Apertura 2013, pero perdieron en la siguiente final ante el León.

“Por la grandeza de este club a veces pasamos semanas escuchando cosas duras de nosotros y poco reconocimiento, pero estar en la final es un gran objetivo que hay que celebrar”, sostuvo Jardine.

El América llegó a la final como líder, pero su fútbol vino a menos en las últimas semanas. En la liguilla ha empatado tres de cuatro partidos y sólo logró superar a Chivas por 1-0 en la vuelta de las semifinales.

“En los partidos se ve el nivel del equipo y el compromiso que hay”, dijo Jardine. “Si bien no siempre jugamos como queremos porque los jugadores no son robot”.

Durante la temporada regular, el América se impuso 1-0 por la octava fecha.

Las Águilas tendrán enfrente al equipo sorpresa del torneo, que llega a esta ronda luego de vencer a Pumas y Monterrey.

La Máquina, dirigida por el argentino Martín Anselmi, pasó de ser 16to el torneo anterior a segundo en este con la misma base de jugadores.

“Es una final con un gran rival enfrente y queremos ganarle, el rival es quizá el más duro que nos podía tocar, pero hay que pensar en nosotros”, dijo Anselmi.

Antes de la llegada del entrenador argentino, quien ganó la Copa Sudamericana en 2022 con el club ecuatoriano Independiente del Valle, la Máquina se había perdido dos liguillas consecutivas con tres entrenadores distintos.

Ahora el equipo está en su primera final desde el Apertura 2021 y buscando el décimo campeonato en su historia.

“Vamos a ir en búsqueda de eso, conozco los datos y las estadísticas, pero también no eran favorables con Pumas y lo había con Monterrey, aquí no podemos vivir del pasado”, agregó Anselmi.

El encuentro de vuelta será el domingo en el Estadio Azteca.