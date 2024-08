Estos son los sandieguinos que se han subido al podium estos Juegos Olímpicos París 2024

SAN DIEGO - Más de 50 atletas con lazos al condado de San Diego están representando a Estados Unidos y a otros países durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

La mejor ciudad de Estados Unidos y sus alrededores están representados en una amplia gama de deportes, desde el skateboarding y el surf hasta el atletismo y el tiro con arco.

Estos son los atletas locales que han traído a casa medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024.

🥈 Jagger Eaton - Street Skateboarding

El medallista de plata Jagger Eaton, de Encinitas, y el medallista de bronce Nyjah Huston, del área de Los Ángeles, posan en el podio durante las Finales Callejeras Masculinas en el tercer día de los Juegos Olímpicos París 2024 en la Plaza de la Concordia el 29 de julio de 2024 en París, Francia. (Foto de Cameron Spencer/Getty Images)

El oriundo de Encinitas subió a la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Después de la competencia, Eaton le dijo a nuestra cadena hermana NBC 7 que no habría estado donde está "no sería el patinador que soy si no viviera en San Diego".

Eaton, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, terminó con una puntuación total de 281.04 en la final, lo que lo colocó a sólo una décima de punto del japonés Yuto Horigome, quien defendió con éxito su medalla de oro.

🥉 Equipo femenino de Rugby de EEUU

Estados Unidos celebra su medalla de bronce durante la ceremonia de entrega de medallas del rugby sevens femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Stade de France.

El equipo femenino de rugby de EEUU, que entrena en el Centro de Entrenamiento de Atletas de Élite de Chula Vista, tuvo una victoria histórica al vencer a Australia con una conversión ganadora para asegurar al equipo de EEUU su primera medalla olímpica de rugby sevens.

La defensa del equipo de EEUU se mantuvo fuerte al principio de la segunda mitad, manteniendo el marcador 7-7 hasta que quedaban 1:25. En una foto finish, Alex Sedrick anotó un try y anotó la conversión ganadora del juego en la última jugada para darle al equipo de EEUU una victoria por 14-12 sobre Australia.

Tras la victoria, la empresaria Michele Kang anunció una donación de 4 millones de dólares durante cuatro años para el futuro del equipo.

https://www.nbcsandiego.com/news/local/us-womens-rugby-team-win-donation/3581715/

🥉 Hans Henken - Vela

El dúo estadounidense Ian Barrows (izq.) y Hans Henken, medallistas de bronce, posan durante la ceremonia de entrega de premios de la prueba de skiff 49er masculino durante la competición de vela de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el puerto deportivo de Roucas-Blanc, en Marsella, el 2 de agosto de 2024. (Foto de CLEMENT MAHOUDEAU/AFP vía Getty Images)

El equipo masculino de skiff de EEUU está formado por Ian Barrows y Hans Henken, quien tiene una larga historia con el Coronado Yacht Club.

La pareja ganó el bronce con 88 puntos en los Juegos Olímpicos de París, detrás de España y Nueva Zelanda. Fue la primera medalla de vela para el equipo de EEUU desde 2016.

🥉 Brady Ellison - Archery

Los medallistas de bronce Casey Kaufhold y Brady Ellison del equipo de EEUU posan en el podio durante el equipo mixto de tiro con arco en Esplanade Des Invalides el 2 de agosto, en París, Francia.

Brady Ellison, quien ha vivido y entrenado en Chula Vista de vez en cuando, y su pareja de equipo mixto Casey Kaufhold vencieron a India, 6-2, para ganar la medalla de bronce en la competencia de tiro con arco por equipos mixtos.

Es la cuarta medalla olímpica de Ellison, que ha ganado previamente dos platas y un bronce. Es la primera medalla olímpica para Kaufhold, la arquera femenina mejor clasificada del mundo que participa en estos juegos.