Caroline Marks de California se lleva el oro del surf olímpico en Tahití

TEAHUPO'O — Kauli Vaast, de la Polinesia francesa, ganó la medalla de oro en surf masculino, mientras que la estadounidense Caroline Marks ganó la medalla de oro en la prueba femenina, en los Juegos Olímpicos de París en Tahití.

Los vítores y las lágrimas estallaron en los barcos que flotaban cerca de la ola y en las multitudes de espectadores a lo largo de la orilla cuando el partido final masculino terminó por la tarde del lunes. Vaast levantó los brazos en el aire en señal de victoria tras vencer al australiano Jack Robinson, quien recibió la medalla de plata.

"Realmente no me doy cuenta, pero acabo de hacer historia", dijo Vaast. "No puedo estar más orgulloso de representar a Tahití y a Francia en casa".

La surfista del equipo de EEUU Caitlin Simmers obtiene el primer puesto con una puntuación de 12.93 en la ronda 1 de surf femenino, serie 4.

El partido por la medalla de oro femenina terminó unos treinta minutos después, con Marks venciendo a la brasileña Tatiana Weston-Webb, quien recibió la medalla de plata.

"Toda tu vida pasa por un momento como este", aseguró Marks con una medalla de oro colgada del cuello. "Está más allá de todos mis sueños más descabellados".

Por las medallas de bronce, el brasileño Gabriel Medina y la francesa Johanne Defay ganaron tras derrotar al peruano Alonso Correa y a la costarricense Brisa Hennessy, respectivamente.

Al final, Weston Webb se impuso 13.66 a 6.17 en su duelo de semifinales a Hennessy y avanzó eventualmente hasta el enfrentamiento por el oro, donde cayó ante Marks. Hennessy se quedó sin presea al caer en el duelo por el bronce ante Defay por 12.66 a 4.93.

Joan Duru de Francia avanzó a los cuartos de final con una puntuación total de 18.13, ofreciendo la mejor actuación del día para superar a Alan Cleland Quiñonez de México en una intensa batalla de la Ronda 3.

Correa se quedó a un paso de subir al podio después de perder 15.54 a 12.43 ante Medina.

"Chopes me dio tantas buenas olas, tantos buenos resultados. Así que no me puedo quejar", dijo Medina, usando un apodo común para Teahupo'o.

Los medallistas — algunos con los pies descalzos — subieron al podio olímpico cerca del océano, mientras las multitudes se reunían para animar y tomar fotografías. Los gallos corrían por el césped mientras los jóvenes surfistas locales llamaban los nombres de los atletas mientras pasaban.

Todos los ganadores de la competencia de surf de los Juegos Olímpicos de París son medallistas olímpicos por primera vez, después de que la campeona olímpica defensora, la estadounidense Carissa Moore, quien ganó en los Juegos de Tokio, donde debutó el surfing olímpico, fue derrotada en los cuartos de final el jueves pasado.