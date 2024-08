Taylor Fritz, de San Diego, todavía tiene esperanzas de tenis olímpico tras perder en dobles mixtos

SAN DIEGO - La abanderada del equipo de EEUU, Coco Gauff, está fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 después de perder el partido de dobles mixtos con su compañera Taylor Fritz, una alumna de la Escuela Secundaria Torrey Pines que todavía tiene una oportunidad más de ganar el oro olímpico.

La pareja perdió en los cuartos de final ante el dúo canadiense Félix Auger-Aliassime y Gabriela Dabrowski en una ronda de desempate.

El equipo de EEUU avanzó a los cuartos de final después de salir victorioso contra Argentina en la Ronda 1. Las dos mejores estadounidenses derrotaron a las argentinas Nadia Podoroska y Máximo González en un desempate después de dividir sets.

Fritz, quien creció en el Rancho Santa Fe de San Diego y ahora reside en Los Ángeles, también compite en individuales masculinos y dobles masculinos con su compañero Tommy Paul. La pareja venció el miércoles a Holanda para avanzar a la tercera ronda. En individuales, Fritz perdió en tercera ronda ante el italiano Lorenzo Musetti.

U.S. tennis players Taylor Fritz and Tommy Paul beat Robin Haase and Jean-Julien Rojer in the second round of the men's doubles tournament at the Paris Olympics.

La madre de Fritz es Kathy May, quien en un momento estuvo entre los 10 mejores tenistas del ranking. Su padre es Guy Fritz, quien también jugó profesionalmente y fue entrenador de tenis.

Fritz está programado para competir contra Gran Bretaña en los cuartos de final de dobles masculinos a las 3 a.m. PT el 2 de agosto.

Gauff, uno de los nombres más importantes en los juegos de verano, perdió en dobles femeninos antes del partido de dobles mixtos. Gauff y su compañera de equipo estadounidense, Jessica Pegula, fueron la pareja femenina mejor preclasificada, pero fueron eliminadas en la segunda ronda por el dúo checo.

Ese partido llegó un día después de su salida entre lágrimas en individuales, donde fue la segunda cabeza de serie. Gauff tuvo una discusión con el juez de silla cerca del final de ese partido por una decisión arbitral y fue derrotada por Donna Vekic de Croacia.