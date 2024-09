Vigilancia y aviso: cuál es la diferencia para tormenta tropicales y huracanes

MIAMI - Durante la temporada de huracanes, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) emite vigilancias y avisos cuando se forma un sistema tropical en el Pacífico, el Atlántico, el Caribe o el Golfo de México usando su Aviso Público de Ciclón Tropical.

El Aviso Público de Ciclón Tropical contiene información clave sobre un sistema, incluyendo la trayectoria prevista para el ciclón tropical, dónde se encuentra actualmente, cuáles son sus vientos, los peligros asociados a la tormenta y la lista de avisos y vigilancias para ciertas zonas.

Estos boletines son emitidos al menos cada 6 horas a las 5 a.m, 11 a.m, 5 p.m, y 11 p.m. EDT. Para el Pacífico Norte Central, el Centro de Huracanes del Pacífico Central (CPHC) emite los boletines al menos cada 6 horas a las 5 a.m., 11 am, 5 p.m, y 11 p.m. HST.

Cuando vigilancias o avisos están en efecto sin embargo, el NHC y CPHC emiten boletines cada 3 horas.

Pero, ¿cuál es exactamente la diferencia entre una vigilancia y un aviso de tormenta tropical y huracán? Esto es lo que debes saber.

Sigue nuestra cobertura de la temporada de huracanes aquí.

¿Qué significa una vigilancia de huracán y una vigilancia de tormenta tropical?

Vigilancia de tormenta tropical: Cuando se emite una vigilancia de tormenta tropical es posible que se produzcan condiciones de tormenta tropical con vientos sostenidos de 39 a 73 mph dentro del área en las próximas 48 horas.

Cuando se emite una vigilancia de tormenta tropical es posible que se produzcan condiciones de tormenta tropical con vientos sostenidos de 39 a 73 mph dentro del área en las próximas 48 horas. Vigilancia de huracán: Una vigilancia de huracán significa que las condiciones de huracán con vientos sostenidos de 74 mph o más son posibles dentro de tu área. El NHC emite avisos de huracán 48 horas antes de que se prevean vientos con fuerza de tormenta tropical para que la gente pueda prepararse.

La gente debe empezar a tener un plan de acción cuando se emita una vigilancia en su área y prestar mucha atención a las autoridades meteorológicas para monitorear las condiciones.

¿Qué significa un aviso de huracán y tormenta tropical?