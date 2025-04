“Soy inocente”: Aleska llega a EEUU tras ser brevemente detenida en aeropuerto

Aleska Génesis, quien llevaba enfrentando un arduo proceso legal, llegó oficialmente el viernes a suelo estadounidense.

La modelo venezolana llegó al Aeropuerto de Miami en donde fue brevemente detenida por las autoridades migratorias.

Sin embargo, luego quedó bajo libertad. En un video publicado por En Casa con Telemundo se muestra a la hermana de Aleska, Bárbara Castellanos, recibiéndola con los brazos abiertos en el aeropuerto.

Aleska Génesis, aunque muy sonriente por su libertad, dio a conocer sus nuevas declaraciones en donde explicó lo que sintió durante su difícil proceso legal.

"No me lo puedo creer. No puedo creer que ya estoy pisando Miami, que ya estoy aquí dentro de los Estados Unidos y que pronto voy a ver a mi familia, a mis perritos, a mi gente. De verdad que siento que ha sido una travesía, un mes, porque fue prácticamente un mes completo donde viví mucha angustia, terror, incertidumbre, miedos, hasta depresión, pero siento que lo que ocurrió ayer fue un milagro", dijo Aleska en una entrevista exclusiva directamente desde el aeropuerto con el programa En Casa con Telemundo.

¿En qué quedó su proceso legal?

Aleska fue arrestada el pasado mes de marzo en Ciudad de México por una acusación que supuestamente la vinculaba con un robo de relojes.

La modelo confirmó que el denunciante "recapacitó" y retiró todos los cargos en su contra.

"Una vez más lo aclaro, soy inocente, soy inocente y estoy libre", afirmó Aleska.

Asimismo, sostuvo que ella no tuvo que tener "ninguna negociación con nadie" o un acuerdo para llegar a su liberación porque es "inocente".

Aleska informó que la primera vez que piso México fueron meses después del robo diciendo que nunca hubo "una prueba contundente". Afirmó que tiene todas las pruebas a "su favor".

"Nunca cometí ningún delito, es absurdo que hayan dicho que cometí un delito cuando nunca estuve ese día dentro de México", dijo.

Aleska Génesis fue arrestada el pasado 10 de marzo al salir del programa de Telemundo.