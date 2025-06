“Chespirito: Sin querer queriendo”, serie que muestra al ser humano detrás del genio

CIUDAD DE MÉXICO — Los fans de Roberto Gómez Bolaños todavía tienen mucho por descubrir de este querido comediante en la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”.

La serie biográfica en la que colaboraron estrechamente sus hijos Roberto y Paulina Gómez Fernández busca mostrar al hombre detrás de personajes como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y el Doctor Chapatín.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El actor mexicano Pablo Cruz es el encargado de interpretar a Gómez Bolaños/Chespirito y destacó que en la serie, estrenada esta semana en el servicio de streaming Max, no faltan las risas.

“Es un homenaje que, por obvias razones, por tratarse de Chespirito, que si nos hubiéramos arrojado solamente al terreno de la solemnidad, no hubiera sido el jonrón que considero que es”, señaló en una entrevista reciente con AP en la Ciudad de México.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Roberto Gómez Fernández, quien además de ser uno de los guionistas, creadores y productores de la serie, tiene un cameo en el primer capítulo. Para él, fue replantear la imagen de su padre.

“Había que hacer esta reflexión de manera objetiva, tenía yo que salirme del vínculo tan cercano”, dijo. “Y lo que te puedo decir que fue un gran reencuentro con mi padre”.

Adelantó que hay muchos detalles que se revelan y justo eso era lo que querían compartir con el público para que no fuera sólo el personaje que conocieron gracias a la televisión.

Muchos miembros del elenco conocieron a Chespirito en México, pero pocos como Andrea Noli, quien interpreta a Angelines Fernández/Doña Clotilde alias “La Bruja del 71”, tuvieron oportunidad de atestiguar el impacto que tuvo en todo el continente americano.

“Por el trabajo de mi mamá como músico nos tocaba de repente vivir en un país y en otro, y en cada país donde estábamos en tele abierta era horario fijo de ver Chespirito”, señaló Noli. “Por eso es tan maravilloso que se haga esta serie”.

Noli destacó que la producción de “El Chavo del Ocho” fue pionera en el formato de sitcom, que Chespirito manejaba “magistralmente”

Miguel Islas, quien interpreta a Ramón Valdés/Don Ramón, uno de los actores de mayor edad junto con Angelines y su gran amigo, señaló que la historia fue realizada con todo tipo de detalles.

“Estamos en un mundo muy digital y esto es algo artesanal; esto es algo único, es algo que tiene corazón, que va a tocar muchísimo las fibras de la gente”, señaló. “Estamos hablando del comediante y escritor más grande de Latinoamérica”.

Ya puedes comer la famosa torta de jamón de El Chavo del Ocho.

Los miembros del elenco han señalado en varias ocasiones que el proceso de casting duró años en los que se buscaron intérpretes de toda Latinoamérica y hubo cambios de productoras. El resultado final es una miniserie original de Warner Bros. Discovery de ocho episodios producida por THR3 Media y Perro Azul bajo la dirección de Rodrigo Santos, Julián de Tavira y David “Leche” Ruiz.

La serie está basada principalmente en la autobiografía “Sin querer queriendo” de Gómez Bolaños y hace un recorrido por los momentos clave de su vida, incluyendo el salto de fe que dio para dejar su trabajo en una fábrica y aventurarse en la publicidad que eventualmente lo llevó a la televisión.

Al ser biográfica, no está exenta de dificultades y presenta relaciones que eventualmente fueron conflictivas, como la de Carlos Villagrán, el actor que por años interpretó a Quico. En la serie se convierte en un personaje ficticio llamado Marcos Barragán interpretado por Juan Lecanda. La segunda esposa de Gómez Bolaños, Florinda Meza, también había expresado su desacuerdo con la producción, pero a pesar de esto, figura como un personaje ficticio de nombre Margarita Ruiz, a quien da vida Bárbara López.

Otros de los miembros del elenco son Arturo Barba, quien interpreta a Rubén Aguirre/Profesor Jirafales, Eugenio Bartilotti quien da vida a Edgar Vivar/El Señor Barriga y Paola Montes de Oca, quien tuvo la misión de interpretar a Maria Antonieta de las Nieves/Chilindrina. Montes de Oca recordó que años antes de su participación en la serie la vistieron del Chavo del 8 para un festival escolar.

“Mi familia son súper fans, mi papá todavía sigue usando las frases del Chavo del 8 hasta hoy”, señaló.

El actor mexicano extraña los momentos en los que las familias se reunían para ver una serie de televisión, como la creada por el fallecido "Chespirito".

La actriz destacó que durante la promoción de la serie viajó a Argentina con Cruz y ahí notó el impacto perdurable que tienen sus personajes.

“Los argentinos estaban felices, volados”, señaló. “Fue muy impactante ver la magnitud de lo importante que es Chespirito en toda Latinoamérica. De verdad, yo no me había percatado de lo importante o de la relevancia que tenía hasta ahorita, con este proyecto hermoso”.

Varios de los actores pudieron estar en contacto con los actores que interpretan incluyendo a Montes de Oca y Bartilotti. Otros como Cruz tuvieron que recurrir a métodos más heterodoxos para poder establecer una vía de comunicación a más de una década del fallecimiento de Gómez Bolaños.

“Pensaba yo ‘habrá cosas que sólo habrá sabido él y que sólo las podría contestar él’”, señaló. “Entonces decidí que yo iba a tener a partir de ahí casi todas las noches un diálogo con don Roberto a través de su libro, a través de las palabras que él mismo dejó. Y pues jugaba yo al libro (preguntaba tres veces antes de abrir una página aleatoria para encontrar la respuesta en el texto). Hacía preguntas que yo consideraba que sólo él me podía contestar y el 100% de las veces que ejecuté el ejercicio me llevé una gratísima sorpresa que me convencía de que yo no estaba solo en ese proceso, que estaba bien acompañado”.