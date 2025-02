Polémicas revelaciones de Kanye West: dice que es nazi y que controla a su pareja

LOS ÁNGELES - El rapero Kanye West, ahora conocido como Ye, aseguró en una serie de publicaciones en la red social X que es nazi y que controla a su pareja, la modelo Bianca Censori. También afirmó fue gracias a su aprobación que que Censori usó el polémico vestido transparente en la alfombra roja de la última edición de los Grammy.

"Tengo dominio sobre mi esposa, esto no es una mie*** feminista de 'woke' (conciencia social de forma peyorativa en español). Ella está con un multimillonario, ¿por qué iba a escuchar a ninguno de ustedes, estúpidos pobres?", escribió este viernes el exesposo de Kim Kardashian.

West también aseguró que pese a que fue la decisión de Censori usar dicha prenda de vestir, la modelo y arquitecta no la hubiera llevado sin que él estuviese de acuerdo con ella.

"La gente dice que el 'look' de la alfombra roja fue decisión de ella. Sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación, idiotas de peones 'woke'", apuntó.

El cantante además realizó varias publicaciones cargadas de odio, entre ellas hacia el dueño de la plataforma X, Elon Musk, y la comunidad judía, e incluso aseguró que "amaba a Hitler" y que era nazi.

"Elon me robó mi estilo nazi en la inauguración", dijo sobre el multimillonario tecnológico que fue criticado durante la toma de posesión del presidente Donald Trump por supuestamente hacer un saludo nazi.

El cantante también indicó que nunca pediría perdón por sus comentarios sobre judíos y que tenía pensado "normalizar hablar de Hitler como se ha normalizado hablar de matar negros", además de llamar a todos los blancos racistas.

En el pasado, West ha tenido que afrontar la cancelación de su cuenta de X, antes Twitter, por comentarios del mismo tipo que también han hecho que el artista haya perdido millones de dólares en contratos con marcas de calzado y vestimenta, que cancelaron acuerdos que tenían con el rapero.