Quién será el nuevo líder esta semana en La Casa de los Famosos

¡Atención, fans de La Casa de los Famosos All-Stars! Esta noche se viene una Prueba de Líder que hará temblar los cimientos de La Casa. ¿Quién será el nuevo líder? ¡No te lo puedes perder!

Qué pasó el lunes en La Casa

"Oh, darling, ¿sabías que la verdad siempre tiene una manera fascinante de salir a la luz? Porque la Casa de los Famosos All Stars ha dado un giro de 180 grados, y no precisamente hacia la paz. La separación del cuarto Agua fue solo el comienzo, y los posicionamientos, vaya, no fueron nada sutiles… ¡se armó un verdadero espectáculo!

Niurka, furiosa, desató un vendaval de ataques, mientras Laura, desbordada, no pudo contener su furia. ¡Los gritos retumbaron en cada rincón de la casa! Pero lo mejor vino cuando Lupillo, con su estilo inconfundible, nombró a su nuevo equipo “Tsunami”. Y, créanme, ¡el tsunami llegó para arrasar con todo!

Lupillo le cambió el nombre al cuarto.

El ambiente se volvió tóxico. La rivalidad está a flor de piel, las broncas se desatan por doquier, y todos están a punto de ser puestos a prueba. Lupillo y Erubey, ahora en la cuerda floja, se han convertido en el blanco de las críticas. Mientras tanto, Niurka y Rey siguen enfurecidos, y una nueva alianza comienza a formarse, impulsada por el caramelo criollo. ¿Será esta la alianza que logre sobrevivir?

Aleska, más astuta que nunca, brilla desde su escondite, sacudiendo el juego de Lupillo, convirtiéndose en el detonante de la separación definitiva del cuarto Agua. Lucas, atento a cada rincón, escucha todos los rumores para decidir su próxima jugada, mientras Laura, después del caos, descarga su rabia sobre Julia, tratándola como su “pata sucia”. Y, claro, Nacho… con su paso sigiloso, observando de cerca para ver a qué árbol se arrima.

Ah, y Varo… ¡adiós y que te vaya bien! El guapo, pero completamente inútil ha puesto las patitas en la calle. Rosa y Carlos, ¡tomen nota! El juego no perdona y ya hay más muebles de los que se pueden soportar. Si no espabilan, pronto serán los siguientes en desaparecer.

Revive aquí la tensa eliminación del lunes en La Casa de los Famosos All-Stars.

Y así, mis amores, la guerra está oficialmente declarada.

"In case you haven't heard, darling... it's about to get messy!"….Nos vemos en el próximo round.

Cómo ver La Casa de los Famosos All-Stars

Telemundo es el hogar de la nueva temporada del reality show, el cual estará disponible en televisión (7 pm para el Este del país, 6 pm para el Centro, 8 pm para Montaña y 10 pm para el Pacífico), además de streaming y plataformas digitales.

Más de 120 cámaras y micrófonos han sido colocadas para capturar cada movimiento de los famosos las 24 horas del día. Puedes seguir el drama en vivo 24/7 aquí.

Para ver todos los episodios puedes hacerlo por la aplicación de Telemundo disponible en Google Play Store y Apple Store o visitando Telemundo.com. Además, los episodios estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming de Peacock.

Los televidentes también podrán visitar @TelemundoEntretenimiento, Telemundo.com y la APP de Telemundo, y además unirse a la conversación en Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp y X vía @Telemundo, @LaCasadelosFamososTLMD, y @TelemundoRealities, usando #LaCasaDeLosFamosos y #LCDLF5. La audiencia puede ponerse al día con los programas de Telemundo descargando la aplicación de Telemundo, disponible en Google Play Store y Apple Store.