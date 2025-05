Las eliminaciones más polémicas de La Casa de los Famosos All-Stars

En esta temporada de La Casa de los Famosos All-Star, hubo eliminaciones que nos dejaron con la boca abierta, pero ha sido el público quien ha tenido la última palabra.

Estos son los eliminados más polémicos de La Casa de los Famosos All-Stars.

Salvador Zerboni

Salvador Zerboni es un actor mexicano reconocido por su trabajo en exitosas producciones.

La prensa ha especulado mucho sobre su vida amorosa, pues ha sido relacionado con famosas como Fey, Livia Brito, Paty Cantú, Ivonne Montero y Alejandra Guzmán.

Sin embargo, él nunca se ha casado ni ha tenido hijos.

Actualmente se encuentra en una relación.

En una entrevista, confesó que padece Trastorno Explosivo Intermitente.

Esta es una condición que “supone episodios repentinos y repetidos de conductas impulsivas, agresivas y violentas”.

Ha participado en los realities “Reto 4 elementos: Naturaleza extrema”, “Reto 4 elementos: La Liga Extrema” y “La Casa de los Famosos 2”, donde quedó como subcampeón detrás de Ivonne Montero.

El actor mexicano participó en el reality show Los 50 de Telemundo.

El actor expresó sus opiniones sobre Alfredo Adame, Lupillo Rivera, Niurka Marcos y Laura Bozzo. Mira la entrevista aquí.

Nacho Casano

Conocido por ser polémico en sus opiniones.

Es el mediano de tres hermanos.

Graduado de licenciatura en administración de empresas, y con estudios de tres años de la licenciatura en Psicología.

Inició su carrera en el modelaje, trabajando en algunos países de Asia, Europa y América.

En 2007 se trasladó a México en donde comenzó su carrera actoral en el Centro de Educación Artística de Televisa realizando diferentes capacitaciones para conducción, actuación y neutralización de acento.

En televisión ha participado en varias telenovelas.

Ha escrito libros de superación personal, los cuales promociona a través de sus redes sociales.

Su última pareja formal fue con Daniella Navarro con quien estuvo en la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos”.

Ambos publicaron un libro “Cuando por fin te miré”; en el libro, la ex pareja cuenta su historia de amor.

Actualmente está soltero.

También habló sobre el emotivo abrazo que le dio Niurka Marcos tras ser eliminado. Mira la entrevista.

Aleska Génesis

Modelo y empresaria venezolana, ingeniera Industrial de profesión.

Ha desfilado para diversos diseñadores y casas de moda.

Fue novia del reguetonero Nicky Jam y se le ha relacionado con otras celebridades como Maluma o James Rodríguez.

Aleska Génesis Castellanos ha denunciado haber sido víctima de maltratos por parte de su expareja, el empresario Miguel Mawad.

Su experiencia personal la ha llevado a trabajar en programas contra la violencia de género y el empoderamiento femenino, como el Global Women Leaders, en República Dominicana.

Fue participante de la cuarta temporada de La Casa de los famosos de Telemundo, donde tuvo un encuentro con Christian Estrada pero no llegó a más y donde Clovis Nienow al igual participante, logró conquistar su corazón; recién terminaron su relación quedando en buenos términos.

"Te tengo que bajar siete tabiques".

Paty Navidad

Actriz y cantante mexicana, originaria de Sinaloa.

Desde 1994 ha participado en un sin fin de telenovelas.

Navidad ha sido criticada por compartir desinformación sobre la pandemia del COVID-19.

El 8 de enero de 2021 la cuenta de Twitter de Navidad fue suspendida luego de hacer comentarios falsos sobre las vacunas contra el COVID-19.

Durante las grabaciones de “Por ella soy Eva” tuvo una crisis muy fuerte, debido a un tumor en la hipófisis, le llegaron síntomas muy fuertes, como delirio de persecución, paranoia, esquizofrenia y hasta pensamientos suicidas.

Muchos de sus compañeros le dieron la espalda, incluso dice haber estado en el hospital por envenenamiento por parte de sus compañeros.

A raíz de esto se dio cuenta que estaba mejor sola que mal acompañada y ahora disfruta mucho de su soledad.

Participó en la tercer temporada de La Casa de los Famosos y también fue la ganadora de la tercera temporada de Top Chef VIP de Telemundo.

Manelyk

Saltó a la fama tras participar en la primera temporada del reality show de MTV Acapulco Shore que se transmitió por primera vez en 2014, siendo parte de las primeras siete temporadas de dicho programa y la participante más famosa del formato.

Aprovechando la fama que le dejó el proyecto, González aceptó posar para Playboy.

Así mismo se lanzó como cantante pero su carrera dentro de la industria musical no despegó.

En 2021, Manelyk se convirtió en una de las concursantes de La casa de los famosos y se convirtió en la subcampeona del programa.

En 2023 participó en el programa Los 50.

En 2024 participó como panelista invitada en el reality Show "La casa de los famosos" en su tercera temporada.

Anunció su debut en la actuación en su personaje "Manuela" en la serie de televisión "El capo" en su cuarta temporada.

"Le vino como anillo al dedo mentir". Para Mane, Lupillo no sabe perder.

Niurka Marcos

Niurka es vedette, cantante, bailarina y actriz cubana que reside en México.

Su primer esposo fue Federico, un mexicano que trabajaba en Mazatlán, con quién dió a luz a su primer hijo, Kiko.

Sin embargo Niurka regresó a Cuba junto con su hijo y su madre debido a las constantes agresiones que sufría por parte de su esposo.

Luego de haberse divorciado de su primer esposo, regresó a México.

Tiempo más tarde Niurka Marcos y Jorge Francisco de Jesús Pasos Romero, tuvieron a Romina Marcos.

El talento de Niurka llamó la atención del productor Juan Osorio, quien la integró al elenco de la telenovela Vivo por Elena.

Niurka y Juan Osorio, tuvieron una relación y a fines de los años noventa tuvieron a su primer hijo, llamado Emilio Osorio.

Niurka participó en la obra de teatro Aventurera, dirigida por Carmen Salinas; con la cual adquirió gran popularidad en México.

Niurka se separó de Juan Osorio en 2003.

En su participación de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, conoció a Juan Vidal con quien tuvo una relación.

La disputa entre Paulo y Rey dejó un nuevo altercado. Esta vez entre Niurka y Manelyk. Mira aquí el video.

Alfredo Adame

Alfredo Adame es una celebridad mexicana, que nació en Guadalajara y que en los últimos años ha destacado por sus acciones o declaraciones llenas de polémica.

Fue actor y conductor de televisión reconocido y actualmente se dedica a hacer stand up comedy y funge como DJ.

Antes de ser actor, estudió aviación comercial.

Participó como candidato a diputado federal por el Distrito 14 de la Ciudad de México por el partido Redes Sociales Progresistas en las elecciones federales de 2021, perdiendo la contienda.

No se habla con sus hijos y en entrevista en un programa dijo que los desconocía por completo, que no eran sus hijos porque no llevaban su sangre y que los había desheredado.

Según la mamá de uno ellos, rechazaba a su hijo por su orientación sexual. P

articipó en la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

Esto dijo el mexicano en entrevista con Jimena.