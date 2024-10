Fotógrafo profesional ayuda a que perros sean adoptados captando su mejor ángulo

SAN DIEGO, California - Si alguna vez has intentado tomar una foto de un perro, entonces sabes lo difícil que puede ser. Si bien los comandos "sit” y “stay” suenan como si funcionaran en principio, la realidad se impone una vez que verifica los resultados. Las fotos salen desenfocadas, con movimiento borroso y, a veces, has tomado una foto del lado equivocado del perro.

Ningún perro necesita que se le tomen mejores fotos que uno que busca un hogar permanente. Lauren Botticelli, directora ejecutiva de The Animal Pad, lo sabe mejor que nadie.

"Todo lo que se necesita es una buena foto y alguien que la vea y diga: 'Ese es mi perro'", dijo Botticelli. Puede ser muy difícil fotografiar a algunos de estos perros, ya sea que estén demasiado emocionados o que haya un estigma de perro negro".

Ahí es donde entra Adrian Grand. El fotógrafo profesional con sede en Los Ángeles donó su tiempo y experiencia para encontrar "el mejor lado" de casi dos docenas de perros de acogida. A principios de octubre, una casa en Santee se convirtió en su estudio fotográfico profesional para Grand, quien se especializa en fotografía de animales, y por una buena razón.

El fotógrafo profesional Adrian Grand toma fotos de Nova que podrían ayudar a la perra adoptiva a encontrar una familia para siempre.

"No importa cuántas golosinas le des a la gente, a veces no quieren ser fotografiados", bromeó Grand. "[Los perros] son auténticos en sí mismos. No les importa lo que piensen los demás".

Estos perros son especiales: la mayoría de ellos han sido rescatados de las calles de Baja California. Durante casi 15 años, TAP ha estado en el negocio de encontrarles hogares permanentes y amorosos.

Galería de fotos: Sesión de fotos de perros listos para ser adoptados

"Son algunos de los perros más cariñosos que he conocido en toda mi vida", dijo Botticelli a Telemundo 20 "Los perros que vemos fuera de México suelen ser muy amigables con otros perros porque viven en las calles. Tienen que sobrevivir".

Eso significa que algunos necesitan ayuda para socializar con las personas. Otros pueden encariñarse demasiado rápidamente.

"Lo que vemos en ellos muchas veces es ansiedad por separación", dijo Botticelli. "Se necesita mucho tiempo y paciencia de una persona para poder trabajar con un perro que, ya sabes, exhibe ese tipo de comportamientos".

Ahí es donde entran en juego las conductistas Danielle Batakis y Josie Nordgren.

"El comportamiento de perro no significa perro malo", dijo Batakis. "Simplemente significa que necesitan aprender a ser felices en el mundo. Hay que tener mucha paciencia y lleva mucho tiempo. Creo que esa es una cosa que algunas personas no entienden, es que a veces un perro tarda un año en llegar through some of their behaviors. But the small wins are what we go for and we see it every day in the dogs when you're really working with them.

"Los dos siempre apoyamos a los desvalidos", dijo Nordgren. "Es realmente increíble ver estas transformaciones también. El Animal Pad acepta muchos casos médicos, y esas son transformaciones visibles realmente geniales, pero muchas veces el comportamiento de los perros tiene transformaciones igualmente impresionantes, pero no siempre se puede ver en el exterior".

Adrian Grand le toma una foto a Fresca, la perra adoptiva.

Señalan a Nova como ejemplo. Ha estado en un hogar de acogida con TAP durante más de un año y todavía está un poco nerviosa con los hombres, pero ha salido de su caparazón para ser cariñosa y juguetona. Batakis y Nordgren esperan que su sesión de fotos ayude a otros a verla de la manera en que ellos la ven.

"Con los perros, son puro amor", dijo Grand. "Y no importa cuánto trauma tengan, si les das amor, te van a devolver mucho amor.

Otra misión de Botticelli y TAP es disipar los mitos sobre México.

"Creo que hay una gran idea errónea de que a la gente no le importa o que la gente es mala con los animales allí, y ese no es el caso en absoluto", dijo Botticelli a NBC 7. "Mucha gente allí tal vez no tiene los recursos para poder ayudar a los animales".

Botticelli dijo que ninguno de los perros habría llegado a Estados Unidos si no fuera por la ayuda de una comunidad apasionada y amante de los animales al sur de la frontera.

Botticelli dijo que está agradecida con Grand. Dijo que su trabajo marcará una gran diferencia para estos perros y las familias que algún día los adoptarán.

"Nunca hemos tenido un fotógrafo profesional de su calibre, con su experiencia con perros específicamente, que diga: 'Oye, quiero hacer esto para ustedes sin costo y solo para beneficiar a los perros'. ”

Pero la forma en que escuchas a Grand contarlo, él es el que se beneficia.

"Me encanta hacer esto", dijo Grand, "amo tanto a los perros desde que era un niño pequeño. Y saber que un perro es adoptado y es amado, esa es la mejor recompensa".

Más formas de ayudar si no puedes adoptar

Para aquellos que quieren ayudar pero no están listos para adoptar, acoger a un perro en tu hogar temporalmente es la respuesta. Las personas pueden llevar a uno de estos perros a su casa a corto plazo, incluso por solo un fin de semana, para ayudar a las familias de acogida regulares a tener un descanso.

"Proporcionamos suministros y también brindaremos apoyo de cualquier tipo", dijo Botticelli. "Es muy gratificante. Tienes la oportunidad de ser una gran parte de ese perro que se va a un hogar para siempre".

Para obtener más información sobre el proceso, visite el sitio web de The Animal Pad.