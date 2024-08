Aulas en preparatoria de San Diego se quedan sin aire acondicionado al regreso a clases

SAN DIEGO - Padres de familia y estudiantes de la preparatoria Hoover HS en San Diego se encuentran sumamente preocupados ante la falta de aire acondicionado en algunas aulas durante esta temporada de verano.

La preparatoria ubicada en el boulevard El Cajón en San Diego regresó a clases el lunes de esta semana y desde entonces dicen que no cuentan con aire acondicionado en algunas aulas.

“Y lo que tienen que hacer los maestros es abrir la ventana y la puerta para que corra aire adentro”, dice Jaziel Valdez, estudiante de la preparatoria.

Sin embargo los esfuerzos de los profesores no son suficientes para calmar el calor, y es que lo que corre es aire caliente.

“Prefiero yo más frío el ambiente, más fresco para que no esté ahí sufriendo de calor haciendo la tarea o haciendo otra materia”, aclaró Valdez.

Una situación bastante compleja para los padres de familia porque aunque no desean que sus hijos falten a clases, evidentemente se sienten preocupados por su bienestar dentro del plantel.

“Como madre de familia me preocupa que ellos no pueden tener agua todo el tiempo y no pueden salir de los salones a agarrar agua todo el tiempo, más que le puede el calor dar dolores de cabeza, deshidratación y puede haber hasta desmayos de eso”, menciona Kenia Gómez, madre de familia.

“Porque se pueden deshidratar o pueden tener dolores de cabeza, o no se, otros efectos más”, dice Ivette García, madre de familia.

La misma preocupación la comparte con la señora García, quien se enteró de la falta de aire acondicionado gracias a la queja de su hija.

“Me habló por teléfono y le dijo; ma, estoy sufriendo de calor, porque le digo, es que el aire acondicionado no sirve para nada, le dije omg le tienes que decir a los maestros que hagan algo, y dice según están haciendo ya algo pero no se mira nada”, agregó García.

Por su parte el distrito escolar unificado de San Diego respondió a nuestro llamado, afirmando que están trabajando arduamente para resolver las múltiples quejas por falta de aire acondicionado en distintos planteles, aunque de acuerdo a los alumnos en la preparatoria Hoover son varios los edificios que no cuentan con aire acondicionado

Valdez, estudiante de la preparatoria: “Yo pienso que es en unos edificios, unas clases más viejitas, por ejemplo este edificio es nuevo entonces si tiene aire acondicionado muy bien”, añade Jasiel.

Por lo que los padres de familia tienen un mensaje para el distrito escolar.

“Que tome en cuenta más que nada la salud de los estudiantes y la seguridad de los estudiantes, que no es soportable estar en un salón por más de una hora sin aire acondicionado, sin estar hidratados, que la salud de los estudiantes y la seguridad es muy importante para las familias de los estudiantes”, agregó Gómez

La pregunta que algunos padres se hacen en estos momentos es, ¿porque el distrito escolar no llevó a cabo una inspección para reparar los sistemas de aire que fueran necesarios antes del regreso a clases?

Recordemos que la mayoría de ellos regresaron este lunes luego de una pausa de aproximadamente dos meses, en los cuales se pudieron llevar a cabo las reparaciones.