SAN DIEGO - ¡Feliz viernes, San Diego! Tenemos un fin de semana repleto por delante con el festival de música y arte Wonderfront, el Festival de Arte y Vino de Coronado y mucho más.

Lo que debes saber Esta es tu guía de los eventos más importantes durante el fin de semana en San Diego.

Como nuestra misión siempre, nuestro guía hará todo lo posible para abarcar el condado, norte, sur, este y oeste, para brindarle cosas divertidas, frescas y asequibles para hacer en San Diego

Viernes, 10 de mayo

Festival de Música y Artes Wonderfront

Festival de 3 días en el Waterfront Park | $ 135 + Un muy esperado escenario 7+, 80+ bandas, festival de música, culinario y artes de 3 días descenderá sobre el impresionante paseo marítimo del centro de San Diego a lo largo del Embarcadero.

Gator By The Bay-Zydeco, Blues & Crawfish Festival

Festival de 3 días en el Spanish Landing Park | entradas de un solo día $75 Con todo, desde A hasta Zydeco, esta celebración cultural familiar de 4 días se lleva a cabo en la perfecta Bahía de San Diego, con 100+ actos musicales en vivo y actuaciones en 7 escenarios, pistas de baile de madera, sombra, césped verde y mucha diversión para los niños.

Us, An Evening of Magic & Illusions

7 p.m. en el California Center for the Arts, Escondido | $49 Us es una experiencia de magia teatral basada en exhibiciones de arte emergentes secretas de la vida real orquestadas por la estrella del espectáculo, Michael Lamb.

El 1er Día Anual de las Madres

5 p.m. en el Centro de las Artes de California, Escondido | Gratis Un evento familiar gratuito que incluirá una clase de "danzones", baile, música en vivo, actuaciones especiales y reconocimientos comunitarios, invitados especiales, comida, regalos y mucho más.

Los 6º Juegos Anuales WilWin

a las 3 p.m. en la Escuela Secundaria Castle Park |¡GratisSeis escuelas intermedias del Distrito de Escuelas Secundarias de Sweetwater Union se enfrentarán en eventos atléticos, desafíos de pensamiento crítico y actividades impulsadas por el equipo! El evento está abierto al público. Disfrute de los vendedores de comida local, las golosinas de Kona Ice, el fotomatón profesional y mucho más

Sábado 11 de mayo

Bernardo Winery 47ª Edición Anual de Artes y Oficios de Primavera

10 a.m. en Bernardo Winery |

Bares de vinos al aire libre, un patio de comidas y más de 150 vendedores cuidadosamente seleccionados de todo el sur de California, con todo, desde joyas hechas a mano, jabones, pinturas y esculturas, miel local, ropa, cerámica, artículos para el hogar y el jardín y mucho más.

Fiesta Anual de los Peñasquitos

Mediodía en Rancho Peñasquitos | Gratis

La feria callejera abre al mediodía en Black Mountain Road, entre Carmel Mountain y Twin Trails. Con más de 150 puestos, dos patios de comidas, camiones de comida y atracciones de carnaval, hay algo para todos.

Epic Day Festival

de 4 a 9 p.m. en Quartyard, 1301 Market St. | $35. Este evento 21+ presenta artistas de house y techno de todo el mundo, incluido el cabeza de cartel Pretty Pink. El festival también cuenta con un bar completo y vendedores de comida.

Catch You On The Rebound: The Last Tour

7 p.m. en Pechanga Arena | $25-$175. La impresionante alineación de ocho artistas incluirá a Brenton Wood, Barbara Mason, Aaron Frazer y muchos más de los nombres más importantes del R&B de la vieja escuela.

Domingo 12 de mayo

Diary Of A Wimpy Kid, The Musical

7 p.m. en el Teatro Casa del Prado | ¡El 3 de mayo es la noche de pijamas! | $22

Basado en la querida serie de libros, Diary of a Wimpy Kid cobra vida en este nuevo musical lleno de risas, aventuras y una historia de crecimiento con la que te puedes identificar.

MCASD Gratis Segundo Domingo

10 a.m. en el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego | Gratis

El segundo domingo de cada mes, el museo ofrece entrada gratuita a todos los visitantes. No se requieren reservaciones para la admisión del Segundo Domingo.

3er Festival Anual de Arte y Vino de Coronado

12 p.m. en Coronado | La entrada es gratuita; cata de vinos $ 50 + Una celebración alegre y una exhibición de arte, vino, comida, música y STEM.

36º Pow Wow Anual de Balboa Park

10 a.m. en Balboa Park |

El Pow Wow de este año honrará al Centro de Salud para Indígenas Americanos de San Diego que celebra sus 45 años de servicio dedicado con artes, artesanías y vendedores de comida.