La fecha límite para pagar tu declaración de impuestos, si pediste una prórroga, es el 15 de octubre, pero tienes opciones si aún no puedes pagar tu deuda, dicen los expertos.

Este año, la fecha límite para pagar los impuestos federales era el 15 de abril. Aquellos que tenían dificultades para cumplir con esa fecha límite podían presentar el Formulario 4868 para obtener una prórroga de seis meses para presentar la declaración.

Pero, aunque la prórroga daba más tiempo para presentar la declaración, los impuestos de 2023 vencían el 15 de abril. Mientras tanto, los impuestos impagados siguen acumulando multas e intereses del IRS.

"Eso es una sorpresa para mucha gente", dijo Josh Youngblood, un agente registrado y propietario de The Youngblood Group, una firma de impuestos con sede en Dallas.

Si no cumple el plazo de pago de impuestos, la multa por demora es del 0.5% del saldo impagado por mes o mes parcial, con un límite del 25%. También incurrirá en intereses sobre los impuestos impagados.

En comparación, la multa por no presentar la declaración es del 5% de los impuestos impagados por mes o mes parcial, hasta el 25%.

Sin embargo, algunos contribuyentes de zonas catastróficas reciben tanto una prórroga automática para presentar la declaración como más tiempo para pagar.

Presenta tu declaración aunque no puedas pagar

El IRS tiene opciones si no puedes pagar tus impuestos, "pero tiene que estar al día en su requisito de presentación", dijo Tom O'Saben, un agente inscrito y director de contenido fiscal y relaciones gubernamentales en la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos.

Después de la presentación, hay "varias opciones de pago" en línea, y muchos declarantes recibirán una aceptación inmediata o el rechazo de las solicitudes de planes de pago sin llamar, según el IRS.

"Si debe menos de $50,000, establecer un plan de pago con el IRS va a ser casi automático", dijo O'Saben.

Los planes de pago en línea del IRS, o "acuerdos de pago a plazos", incluyen:

Plan de pago a corto plazo: Esta puede ser una opción si usted debe menos de $100,000, incluyendo impuestos, multas e intereses. Tienes hasta 180 días para pagar en su totalidad.

Plan de pago a largo plazo: Puede estar disponible si su saldo es inferior a $50,000 incluidos impuestos, sanciones e intereses. Debe pagar mensualmente y tiene hasta 72 meses para liquidar el saldo.

Aunque la multa por pago atrasado y los intereses seguirán acumulándose, un plan de pago del IRS podría reducir a la mitad su tasa por pago atrasado mientras el acuerdo esté en vigor, según el IRS.

Una desventaja de los planes de pago del IRS es que los reembolsos de impuestos futuros podrían ser utilizados para compensar su saldo pendiente de pago, dijo O'Saben.

"No lo ignores"

Si tienes impuestos pendientes de pago, usted puede esperar avisos del IRS, y la comunicación con la agencia es clave, dicen los expertos.

"No lo ignore porque no va a desaparecer", dijo Youngblood. "He tenido clientes que vienen y tienen una pila entera de cartas del IRS sin abrir".

"El IRS no es tan malo como piensan", agregó. "En realidad quieren trabajar con la gente".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Kate Dore para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.