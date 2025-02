El cambio climático: la realidad de cada ramo y obsequio floral

El Día del Amor y la Amistad es una fecha en la que el intercambio de flores se convierte en una tradición.

Sin embargo, detrás de cada ramo y cada obsequio floral, hay una realidad que muchas veces pasa desapercibida: el impacto del cambio climático en esta industria.

En 2024, se registró como el año más cálido en la historia, según la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés), por lo que en el segmento “Nuestro Planeta” se explica cómo este fenómeno no solo afecta el bienestar humano, sino también la producción y comercio de flores en todo el mundo.

El cambio climático está afectando los grandes ecosistemas de nuestro planeta. Y la horticultura, hablando en el área de plantas ornamentales, no es la excepción. De hecho podría considerarse en peligro de extinción.

“Específicamente lo del frío cuando se viene el calor nos afecta muchísimo porque la planta que crecemos es para aguantar 30° grados, 32° grados. Y si tenemos un una temperatura de 100°, 110°, 105° grados, pues daña toda la producción en ese momento", dijo el agricultor Mario Silva.

El cambio climático está afectando significativamente a la industria floral a nivel mundial, presentando varios desafíos clave. Alteraciones en los patrones de floración, cambios en la coloración de las flores, desafíos compartidos con la agricultura y el impacto en la calidad y disponibilidad de las flores.

Se le preguntó que cambio climático ha visto más fuerte a la cual Silva respondió: "En octubre hay temperatura de 100°, 103°,104°,105° grados. Ósea, eso es algo que no había antes, extremo, extremo que no se veía antes por muchos años.”

California, un estado reconocido por su producción de flores

El norte de California es reconocido por sus campos de flores, una industria que aporta millones de dólares a la economía local.

"Es un negocio muy bueno y no nomás nosotros, pero también hay varias personas que están haciendo esto. Que hay una necesidad porque como decimos el sol sale para todos y todos necesitamos de estas bonitas flores", asegura la distribuidora de flores, María Gutierrez.

Sin embargo, estas cifras se podrían modificar sustancialmente de manera negativa si no se toman acciones inmediatas con respecto a este problema ambiental.

Según el especialista de horticultura del Colegio American River, Cielo Sichi, "No sirve ningún esfuerzo si no se crea un plan de trabajo, no utilizar tampoco fertilizantes químicos y que este mecanismo sea eficiente y duradero".

Estas son las soluciones que brinda para combatir el cambio climático en la industria de las flores.

Desde un enfoque económico

Según el economista José Arámbula "la producción de flores en Estados Unidos consta de $9,000 millones de dólares".

Arámbula establece que California y Florida son dos de los estados que producen y venden una cantidad mayor de flores.

En acumulo, estos dos estados conforman una tercera parte de todo lo que se produce en Estados Unidos.

Este Día de San Valentín, el gasto total alcanzará un récord de $27,500 millones de dólares, según la Federación Nacional de Minoristas. Más de la mitad de los consumidores planean celebrar, con un gasto promedio de $188 dólares.