Aumenta la amenaza de incendio en San Diego por los fuertes vientos de Santa Ana

Se espera que los vientos de Santa Ana más severos de la temporada hasta ahora, combinados con una humedad drásticamente baja, aumenten el peligro de incendio para el sur de California durante esta semana. Esto provocó una advertencia de bandera roja y posibles cortes de energía para gran parte del condado de San Diego. Las áreas que se espera que se vean más afectadas son los valles y las montañas del interior, según el Servicio Meteorológico Nacional.

"Se esperan ráfagas de 50 a 65 millas por hora a través de los las laderas de las montañas, algunas ráfagas aisladas de hasta 70 millas son posibles el martes en lugares típicamente propensos al viento", dijo el Servicio Nacional de Meteorología.

Recuerde que los vientos de Santa Ana son vientos secos, cálidos y racheados del noreste que soplan desde el interior del sur de California hacia la costa y el mar. Por lo general, se producen durante los meses de otoño y continúan durante el invierno y principios de la primavera.

Las áreas del valle interior podrían ver vientos de 30 a 40 mph y ráfagas de hasta 60 mph el martes, con una combinación de condiciones soleadas y nubladas y temperaturas máximas que alcanzarán los 70 grados superiores. Las áreas montañosas también podrían esperar vientos fuertes a principios de la semana, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 60 y los 65 grados.

Se espera que la costa de San Diego vea niebla dispersa por las mañanas durante la semana, con condiciones mayormente parcialmente nubladas y temperaturas máximas de alrededor de 65 grados. El pronóstico de olas para el lunes en San Diego incluye una corriente de resaca de alto riesgo, con una altura de olas de 3 a 5 pies y un oleaje mixto de 280 y 220 grados.

El domingo, el centro de San Diego experimentó una niebla dispersa antes de las 10 a.m., con condiciones mayormente soleadas y una temperatura máxima cercana a los 68. Se esperaba más niebla dispersa después de las 10 p.m., con una temperatura mínima cercana a los 49.

Santa Ana Winds are on the way tomorrow through Wednesday. Although many in the city of SD may only feel a breeze, winds will be gusty elsewhere, locally up to 70 mph. Take wildfire safety measures by creating defensible space around residences. pic.twitter.com/tI1HVC8s51

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) December 8, 2024