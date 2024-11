Revelan nuevos detalles del accidente aéreo que dejó 5 muertos en la isla Santa Catalina

Un nuevo informe de funcionarios federales reveló lo que sucedió antes de que un avión se estrellara en una isla del sur de California y murieran las cinco personas que iban a bordo. El avión despegó en la oscuridad a pesar de no tener autorización para hacerlo.

El bimotor Beechcraft 95 se estrelló cuando intentaba despegar poco después de las 8:00 p.m. del martes 8 de octubre desde el aeropuerto de la isla Santa Catalina, cerca de la ciudad de Avalon, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

El aeropuerto no permite vuelos después de la puesta del sol porque no está equipado para operaciones nocturnas. El director del aeropuerto dijo anteriormente que, si bien el piloto no recibió autorización, el despegue no se consideró ilegal.

El informe preliminar, publicado el miércoles por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, indicó que la nave aterrizó primero en el aeropuerto de la isla Santa Catalina a las 6:20 p.m. para recoger a un instructor de vuelo y dos pilotos estudiantes que se quedaron varados después de que su avión alquilado tuviera una falla.

El director del aeropuerto le indicó al piloto que tenía que despegar antes del anochecer, a las 6:31 p.m. Cuando el piloto intentó despegar con sus nuevos pasajeros, el motor derecho del avión no arrancó debido a que la batería no tenía suficiente energía, por lo que tuvieron que salir y conectar el motor a un cargador, según el informe.

El director del aeropuerto le informó al piloto que, dado que el tiempo de carga retrasaría la hora de salida más allá del anochecer, no se les aprobaría el despegue. El piloto dijo que necesitaba despegar de todos modos, según el informe.

"El director del aeropuerto le advirtió que, si bien no podía impedirlo, su salida no estaría autorizada y correría por su cuenta y riesgo", señala el informe.

Las imágenes de seguridad del aeropuerto muestran al avión despegando en "condiciones de noche oscura" en las que no era posible saber si la nave estaba en el aire o no antes de llegar al final de la pista, según el informe.

El avión se estrelló con el tren de aterrizaje extendido sobre una cresta a aproximadamente una al suroeste del final de la pista, según el informe. Los restos principales terminaron en un barranco a unos 450 pies al oeste del punto de impacto inicial.

El avión estaba registrado a nombre de Ali Safai, de 73 años, de Los Ángeles, según la FAA. Era un exinstructor de vuelo y fundador de una escuela de aviación que cerró en 2018.

Además de Safai, murieron en el accidente Gonzalo Lubel, de 34 años; Haris Ali, de 33; Joeun Park, de 37; y Margaret Mary Fenner, de 55, según la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles.

El aeródromo es conocido como el Aeropuerto en el Cielo debido a su ubicación a una altitud de 1,602 pies en la isla a unas 25 millas de la costa de Los Ángeles. Se sabe que es difícil aterrizar y despegar y ha sido el lugar de accidentes anteriores.

El aeropuerto tiene una única pista de 3,000 pies que no está equipada con iluminación.