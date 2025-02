Buscan proponer cambios a la ley santuario para evitar protección de criminales violentos

El senador estatal republicano Brian Jones planea proponer una modificación a la ley santuario para que los criminales violentos no estén protegidos de ser deportados.

La propuesta será anunciada la próxima semana y básicamente requeriría que oficiales del orden de agencias locales como la policía y el alguacil entreguen a ICE a quienes sean arrestados por delitos mayores

La Ley SB 54 limita la colaboración de agentes del orden locales con las autoridades federales, para propósitos migratorios, lo que según Jones, se convirtió en un escudo para los criminales, según dice un comunicado en su página de internet, algo que no están de acuerdo a quienes escribieron la ley.

Una ciudad santuario es una ciudad que limita su cooperación con los agentes federales de inmigración para evitar la deportación de inmigrantes indocumentados.

“Obviamente, Trump y sus aliados quieren criminalizar a todos los migrantes y nosotros lo que estamos diciendo en California es que tenemos que separar el sistema migratorio del sistema criminal”, dijo Chris Newman, un abogado de inmigración.

Por lo mismo, Newman se opone al proyecto de ley que planea anunciar Jones la próxima semana, buscando modificar la llamada ley santuario, para que aquellos inmigrantes indocumentados que han cometido crímenes mayores no estén protegidos y puedan ser deportados

“Las pólizas de santuario en California y otros estados no son para proteger a los criminales, son para proteger a los inocentes, para asegurar que cada persona en nuestro estado tiene el derecho de igualdad en frente de policía y alguaciles”, dijo Newman.

Según el anuncio de ser aprobada, la legislación evitaría que los gobiernos locales aprueben leyes más fuertes que las federales y que protejan criminales convictos por delitos graves, incluyendo quienes estén registrados como agresores sexuales, pirómanos.

“Usar recursos del estado para ayudar y asistir a los oficiales de migración en arrestar a estos inmigrantes con delitos grandes, pesados, felonías y que sean amenaza a la sociedad”, dijo Alex Gálvez, abogado de inmigración.

Algo en lo que Erik Oliva piensa puede llevar a que se cometan injusticias.

Las autoridades dijeron que la ciudad colaborará con las políticas de la nueva administración de Donald Trump.

“Yo no creo que es justo porque no pueden cómo sacar del carro y cómo entregarnos a la cárcel o lo que sea porque no es justo”, opinó Oliva, quien teme que se cometan injusticias.

Mientras tanto, Godofredo Ruiz Mendez, lo ve con buenos ojos.

“Está bien que agarren a criminales que están haciendo tanto problema, pues porque es algo que el país le va a beneficiar”, dijo Ruíz.

Es importante resaltar que por ahora será una propuesta que tendría que pasar por la votación de ambas cámaras estatales y firmada por el gobernador Gavin Newsom, quien vetó un proyecto similar que buscaba que autoridades del sistema carcelario cooperarán con las autoridades federales de inmigración.