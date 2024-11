Camino a la universidad: lo que debes saber para cumplir con tus estudios superiores

El camino hacia universidad no siempre es fácil y está lleno de retos, no solo académicos si no también financieros.

Por esta razón, Telemundo 48 se dio a la tarea de investigar sobre los recursos con los que cuentan los estudiantes no solo a nivel estatal si no también a nivel local.

A continuación, encontrarás una serie de información importante que te ayudará en tu camino hacia la universidad:

DE LA SECUNDARIA A LA UNIVERSIDAD

Estudiantes de todos los estatus pueden ser beneficiarios de distintos programas si quieren ingresar a una Universidad Estatal en California (CSU, por sus siglas en ingles).

Mildred Llanos, consejera del Distrito Escolar East Side de San José, explicó cuáles son los requisitos para poder entrar al sistema de educación superior.

“Tienen que cumplir con los requisitos de la A-Getc, pero tienen que saber que ya no tienes que tomar ningún examen de admisión y que, si eres un estudiante que recibe lunch gratis en la escuela, entonces puedes aplicar gratis hasta a 4 csu’s”, indicó Llanos.

Para obtener másinformación sobre las fechas límites para inscribirte en CSU haz clic aquí.

FAFSA: AYUDA FINANCIERA FEDERAL PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS

SI bien es cierto, las universidades a lo largo del país son costosas y no todo el mundo tiene la posibilidad de costearlas.

Sin embargo, existe un recurso financiero conocido como FAFSA que te ayuda con becas, préstamos u otros

programas para acudir a la universidad.

Hay que tener en cuenta que FAFSA abre el periodo de solicitud hasta el 1 de diciembre, pero desde ya se puede crear la credencial o cuenta para tenerla lista cuando llegue la fecha para completar el formulario.

Para más información sobre FAFSA haz clic aquí.

¿ESTUDIANTES SIN ESTATUS MIGRATORIO PUEDEN ACUDIR A LA UNIVERSIDAD?

La respuesta a esta pregunta es “SÍ”.

El Colegio Comunitario de San José, donde la mayoría de los estudiantes son latinos, cuenta con un centro dedicado a ayudar a los jóvenes sin documentos a dar continuidad a sus estudios universitarios.

La Ley AB-540 es una medida que permite a los estudiantes elegibles pagar la matrícula estatal en las universidades y colegios públicos de California.

Aproximadamente unos 53,000 estudiantes del sistema CSU se benefician de esta Ley.

Adicionalmente, para completar la aplicación de la Ley Dream de California y obtener recursos de ayuda haz clic aquí.

Conocido como “La promesa en español” está enfocado en darle admisión garantizada a los estudiantes que cumplan ciertos requisitos de escuelas como la preparatoria MT. Pleasant del este de San José.

“The Spartan East Side Promise es el acuerdo entre el Distrito East Side y la Universidad Estatal de San José de darle un cupo a los jóvenes que cubren los requisitos para entrar a la universidad los de A-G Y que tengan un puntaje de 2.5 a la hora de aplicar”, explicó Mildred Llanps-Rich, consejera del Distrito Escolar East Side de San José.

Para más información sobre el programa haz clic aquí.

DEL COLEGIO COMUNITARIO A LA UNIVERSIDAD

Los colegios comunitarios como el San Jose City College son escuelas públicas abiertas para todos. Allí te ofrecen carreras técnicas que completas después de 2 años de estudio, con la opción de transferirte a una universidad de 4 años, ¿el costo?, es más bajo y hasta podría ser gratis.

Según las estadísticas de los colegios comunitarios de California, el 70% del alumnado son personas con orígenes étnicos diversos. De esa población, la mayoría son latinos.

El Centro de éxito estudiantil chicanx/latinx de la Universidad Estatal de San José también ofrece programas y servicios estudiantiles, para saber más haz clic aquí.

En el video de abajo encontrarás más información sobre las ventajas y los retos que podrás enfrentar al ingresar a un colegio comunitario.

