Auditoría: California arriesgó millones en fondos para indigentes por escasas protecciones antifraude

California puso en riesgo cientos de millones de dólares destinados a personas sin hogar debido a sus políticas antifraude "desorganizadas" y "caóticas", según una importante auditoría federal.

La auditoría publicada el martes analizó el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD, por sus siglas en inglés), que supervisa los programas para personas sin hogar del estado. Le dio a la agencia de California su clasificación más baja posible, al concluir que carecía de políticas adecuadas para prevenir, detectar y responder al fraude. Como resultado, la auditoría encontró que la agencia estatal no protegió adecuadamente $319.5 millones en fondos federales para personas sin hogar, que se distribuyeron durante la pandemia de COVID-19, de la posibilidad de un mal uso.

La auditoría no descubrió ningún nuevo caso de fraude.

"El fraude representa un riesgo significativo para la integridad de los programas federales y erosiona la confianza pública en el gobierno", dijo la inspectora general Rae Oliver Davis, del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés), en un comunicado de prensa. "Mejorar su sólido programa antifraude ayudará al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California a garantizar que sus fondos de subvención para la pandemia y los futuros fondos de asistencia para personas sin hogar estén protegidos contra el fraude", agregó.

Con la llegada de la pandemia en 2020, el gobierno federal invirtió $4,000 millones en su programa de Subvenciones para Soluciones de Emergencia, que estaba destinado a ayudar a las personas que luchaban contra la falta de vivienda. La parte de California de ese fondo fue de $319.5 millones, un aumento del 2,505% de su asignación anual típica. Con esa enorme afluencia de dinero también vino un mayor riesgo de que los malos actores intentaran usar esos fondos con fines nefastos. Pero California no intensificó adecuadamente sus medidas antifraude, según el departamento federal de vivienda.

En respuesta, el departamento de vivienda del estado dijo que tomará medidas para implementar las recomendaciones federales y mejorar sus medidas antifraude.

"HCD está comprometido con un enfoque sistemático e integral para la gestión de riesgos, incluido el riesgo de fraude, como parte integral de la formulación e implementación de su estrategia", escribió el director Gustavo Velásquez en una carta al departamento de vivienda federal.

En una declaración a CalMatters, la agencia de vivienda estatal dijo que el trabajo ya ha comenzado. "Desde la auditoría, HCD ha trabajado con HUD para abordar todas las… recomendaciones de auditoría para garantizar que el marco fortalezca la detección del riesgo de fraude y refleje los estándares líderes de la industria y las mejores prácticas", indicó la agencia en un correo electrónico.

La auditoría concluyó que California no priorizó la prevención del fraude en su administración de los fondos para personas sin hogar. El estado no realizó evaluaciones periódicas del riesgo de fraude, no desarrolló un plan para identificar y abordar rápidamente el fraude potencial ni contó con un proceso para evaluar la eficacia de sus políticas antifraude, según la auditoría. Esos fallos van en contra de las mejores prácticas que el departamento de vivienda federal espera que sigan todos los beneficiarios de los fondos federales para personas sin hogar.

Cuando el estado descubrió un supuesto fraude, falló en su respuesta, según la auditoría.

En marzo de 2022, el departamento de vivienda del estado descubrió que una agencia policial local estaba investigando un posible fraude y mal uso de los fondos de la Subvención para Soluciones de Emergencia. La agencia estatal no informó de esa acusación en los canales adecuados porque, en parte, a los funcionarios les preocupaba que hacerlo pudiera crear un riesgo publicitario, según la auditoría. La agencia finalmente informó del incidente casi un año y medio después, y solo luego de que los auditores federales comenzaran a hacer preguntas, según la auditoría.

Al evaluar la respuesta del departamento de vivienda estatal al posible fraude, la auditoría encontró que el departamento no reevaluó su exposición al fraude sospechoso, no "repitió sus procesos de control interno" para trabajar contra el fraude ni desarrolló una política escrita "para transmitir las expectativas de los líderes superiores para gestionar los riesgos de fraude".

"HCD y (la División de Asistencia Financiera Federal) no tenían una estrategia antifraude para responder a los riesgos de fraude específicos del departamento", afirma la auditoría.

Ni los federales ni el departamento de vivienda estatal proporcionaron detalles adicionales sobre ese supuesto fraude. Debido a que el caso estaba bajo investigación activa, el departamento de vivienda estatal se abstuvo de mayor documentación o discusión pública del caso, indicó la agencia a CalMatters.

Los resultados no sorprendieron al senador Dave Cortese, demócrata del condado de Santa Clara, que recientemente respaldó una auditoría independiente de los programas para personas sin hogar del estado. Esa auditoría, que se publicó el mes pasado, encontró que el estado no hace un seguimiento de lo que está gastando en personas sin hogar y qué programas están funcionando.

La auditoría federal más reciente parece subrayar una falta más amplia de rendición de cuentas en el sector de las personas sin hogar, agregó.

"La principal razón de todo por la que es frustrante es que se trata de dólares del sector público, son dólares de los contribuyentes. Es irrespetuoso para los contribuyentes decir: 'Caramba, realmente no sabemos qué pasó aquí con su dinero'", indicó Cortese.

El asambleísta Josh Hoover, republicano de Folsom y coautor de la solicitud de la auditoría estatal anterior, estuvo de acuerdo.

"Una vez más, California no está cumpliendo con la meta en materia de personas sin hogar. Si realmente queremos resolver el problema de las personas sin hogar, tenemos que empezar por responsabilizar a nuestras propias burocracias", dijo en una declaración enviada por correo electrónico.

A pesar de encontrar múltiples lagunas en las prácticas antifraude de la agencia de California, los federales no aportaron ninguna prueba de que el fraude fuera realmente rampante en la agencia. Aparte del caso de marzo de 2022, el departamento federal de vivienda no mencionó ningún caso específico de presunto fraude. Pero eso podría venir más adelante: los federales lanzaron recientemente una segunda auditoría que investiga los pagos indebidos de las subvenciones para soluciones de emergencia, que podrían incluir fraude. Se espera que ese informe se publique en algún momento del próximo año.

El departamento federal de vivienda también está auditando a las agencias que administraron las Subvenciones para Soluciones de Emergencia en Honolulu y la ciudad de Nueva York. Esos resultados aún no se han publicado.

Ya han surgido acusaciones de fraude en otros programas supervisados ​​por el departamento de vivienda de California. A principios de este año, la agencia estatal demandó a un desarrollador de Los Ángeles que recibió $114 millones para desarrollar viviendas para personas sin hogar a través del programa Homekey del estado.

Aunque la mayoría de los fondos de la Subvención para Soluciones de Emergencia de la era del COVID-19 se han distribuido, la falta de protecciones contra el fraude en California podría seguir poniendo en peligro los programas futuros, escribieron los auditores.

Esta historia fue publicada originalmente por CalMatters y distribuida a través de una asociación con The Associated Press.