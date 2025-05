California podría enfrentar otro año récord de infecciones de la fiebre del Valle

Los dolores de cabeza de Brynn Carrigan comenzaron en abril de 2024. En un par de semanas, estaba debilitada.

Los vómitos agravaron el insoportable dolor de cabeza. Pasaba casi todas las horas en cama con las sábanas sobre la cabeza, bloqueando cualquier rayo de luz. Incluso el reloj del microondas era demasiado.

"Pasé de entrenar para un maratón, criar a dos hijos adolescentes y tener un trabajo a estar prácticamente postrada en cama", dijo Carrigan, de 41 años, de Bakersfield, California, quien trabaja para el Departamento de Salud Pública del Condado de Kern.

Su condición siguió empeorando y los médicos no pudieron darle respuestas, hasta su tercera visita al hospital, cuando un doctor le preguntó si había tenido algún síntoma respiratorio antes de que comenzaran los dolores de cabeza.

Los había tenido. Aproximadamente un mes antes de que empezaran los dolores de cabeza, Carrigan tuvo lo que creía que era un resfriado común, aunque recordaba que la tos persistió un poco más de lo normal y que luego le salió un sarpullido en los muslos. Ambos síntomas mejoraron sin tratamiento.

Estos resultaron ser datos clave. Una biopsia de líquido cefalorraquídeo reveló que Carrigan tenía meningitis coccidioidal, una complicación poco común de una infección micótica llamada fiebre del Valle.

"Sabía que algo andaba mal, pero jamás imaginé que sería algo tan grave", dijo Carrigan.

La fiebre del Valle, o coccidioidomicosis, es causada por la inhalación de esporas de coccidioides, un tipo de hongo endémico del clima cálido y seco del suroeste de Estados Unidos. El cambio climático está creando suelos más secos que se extienden hacia el este, ampliando así la distribución de los hongos. La fiebre del Valle se diagnostica cada vez más fuera de su territorio habitual y los casos han ido en aumento en todo el oeste de Estados Unidos. Si bien Arizona sigue registrando la mayor cantidad de casos cada año, California está reduciendo la brecha.

De 2000 a 2016, California registró entre 1,500 y 5,500 casos al año. De 2017 a 2023, esas cifras aumentaron a entre 7,700 y 9,000 casos anuales. Los datos preliminares para 2024 sitúan el recuento en más de 12,600, la cifra más alta registrada en el estado y unos 3,000 casos más que el récord anterior, registrado en 2023.

Los primeros datos muestran que California va camino de otro año récord. El estado ya ha registrado más de 3,000 casos confirmados de fiebre del Valle, más que en la misma época del año pasado y casi el doble de los registrados en 2023.

"Sin duda, el número de casos de coccidioidomicosis es mucho mayor que antes", declaró el Dr. Royce Johnson, jefe de la división de enfermedades infecciosas y director del Instituto de Fiebre del Valle de Kern Medical en California. "Si quieren verme, ahora mismo tendrían que esperar hasta julio, y eso también aplica a mis colegas", expresó.

Los ciclos de sequía impulsan la propagación

Carrigan vive en el condado de Kern, una región seca y extensa ubicada entre dos cadenas montañosas en el extremo sur del Valle Central de California.

El condado ya ha registrado al menos 900 casos de fiebre del Valle en lo que va de año y ha sido la zona cero de la infección fúngica en el estado durante los últimos tres años.

Sin embargo, los altos niveles constantes de casos en lugares como el condado de Kern no están impulsando la tendencia al alza en el estado, afirmó Gail Sondermeyer Cooksey, epidemióloga del Departamento de Salud Pública de California.

En cambio, están surgiendo nuevos focos de contagio en los límites del Valle Central, en los condados de Monterey y San Luis Obispo, a lo largo de la costa central de California. Los casos en el condado de Contra Costa, justo al este de Berkeley, se han triplicado en lo que va de año en comparación con el mismo período de 2023.

"Parece estar propagándose", dijo Sondermeyer Cooksey.

Muchos factores probablemente influyen en la capacidad de las esporas de coccidioides para multiplicarse y propagarse, "pero un factor que hemos identificado como un importante impulsor de esos picos y caídas es la sequía", añadió.

Un estudio de 2022 publicado en The Lancet Planetary Health reveló que los años de sequía suprimen los casos de fiebre del Valle. Pero varios años de sequía seguidos de un invierno húmedo provocan un repunte brusco de los casos. Este cambio en los patrones del tiempo, impulsado por el cambio climático, parece influir en gran medida en la aparición de nuevos focos de fiebre del Valle. Los veranos más largos y secos también pueden cambiar la temporada de transmisión, cuando las esporas se propagan, de finales de verano y principios de invierno a principios de año.

"Estamos observando temporadas húmedas más húmedas y temporadas secas más secas en todo el suroeste, pero en California esto se observa con mayor intensidad", afirmó Jennifer Head, profesora adjunta de epidemiología en la Universidad de Michigan, quien estudia la fiebre del Valle y el cambio climático.

En Arizona, están surgiendo nuevos focos de calor en zonas con un clima más similar al de California que en otras partes del estado.

"Los mayores aumentos en Arizona se observan en las regiones de la meseta norte, que, al igual que California, históricamente han sido más frías y húmedas", afirmó Head.

Siguiendo de cerca a Los Ángeles

Los patrones climáticos que expanden el alcance de la fiebre del Valle en California son los mismos que impulsan la intensificación de los incendios forestales. Los científicos aún intentan comprender cómo los incendios pueden agravar el riesgo de fiebre del Valle, pero algunas investigaciones han demostrado una relación entre el humo de los fuegos forestales y mayores tasas de diagnóstico.

Sondermeyer Cooksey afirmó que el departamento de salud estatal advirtió a los servicios de emergencia de los devastadores incendios de enero en el condado de Los Ángeles sobre el posible aumento del riesgo de fiebre del Valle en la zona debido a los fuegos. Se han registrado brotes en el pasado entre los bomberos forestales.

Existe evidencia limitada de que los incendios forestales puedan propagar las esporas de coccidioides. En un estudio de 2023, investigadores analizaron 19 incendios en California y observaron tasas más altas de fiebre del Valle después de tres de ellos. Estos incendios tendían a ser más grandes, ubicados cerca de centros de población y zonas quemadas con alta transmisión de fiebre del Valle antes del incendio.

"No está del todo claro si existe una relación entre los incendios forestales y la fiebre del Valle, pero lo importante es saber que los coccidioides viven en el suelo y cualquier alteración del mismo puede exacerbar la fiebre del Valle", declaró Sondermeyer Cooksey. "Los incendios tienen ese efecto, y además, todos los proyectos de reconstrucción también alteran el suelo", indicó.

Este año, la temporada alta de fiebre del Valle aún no ha llegado. Dado que las labores de reconstrucción están alterando el suelo en la zona afectada por los incendios, Sondermeyer Cooksey indicó que los departamentos de salud pública estatales y locales están monitoreando de cerca las cifras en las zonas afectadas por los fuegos de enero.

Casos posteriores al festival Lightning in a Bottle

Diagnosticar la fiebre del Valle es complicado, principalmente porque sus síntomas se solapan con los de otras enfermedades respiratorias, como la gripe, el COVID-19 y la neumonía. Si alguien experimenta estos síntomas, es importante que informe a su médico si ha estado en contacto con tierra o polvo removidos (en una zona de construcción, acampando, haciendo senderismo, trabajando al aire libre o en un festival) o en un área donde se sabe que hay fiebre del Valle, explicó Sondermeyer Cooksey.

Los síntomas suelen aparecer de una a tres semanas después de la exposición, pero pueden tardar hasta ocho semanas, por lo que es posible que no se establezca una conexión inmediata, explicó Head, de la Universidad de Michigan.

El año pasado, al menos 19 personas que asistieron al festival de música Lightning in a Bottle, que se celebra de nuevo este mes en el condado de Kern, fueron diagnosticadas con fiebre del Valle a finales del verano. Al menos ocho fueron hospitalizadas.

"Lightning in a Bottle se encuentra justo en medio de la región endémica, uno de los puntos críticos de la enfermedad", dijo el Dr. George Thompson, director del Centro para la Fiebre del Valle de la Universidad de California, Davis, y agregó que la gran mayoría de las personas que asisten no contraerán la infección, pero quienes no provienen de una zona endémica podrían tener un mayor riesgo.

Thompson afirmó que es evidente que él y sus colegas en todo el estado están tratando a más pacientes con esta infección. Solo alrededor del 1% de los casos resultan en meningitis potencialmente mortal u otras complicaciones, como en el caso de Carrigan, pero una vez que una persona se infecta, el hongo nunca desaparece del cuerpo.

"No existe ningún medicamento que elimine los cocos, así que lo que evita que uno se enferme es la respuesta inmunitaria", explicó Johnson, de Kern Medical. Para tratar la infección, se administran antimicóticos "durante el tiempo suficiente para que el sistema inmunitario aprenda a controlarla. Si luego se hace algo que altere esa inmunidad, puede volver a crecer, y eso puede reaparecer años después", añadió.

Carrigan pasó el último año bajo un intenso régimen de tratamientos antimicóticos. Durante los primeros meses, perdió la mayor parte del cabello y las pestañas, y apenas se reconocía en el espejo.

Ahora se ha recuperado por completo e incluso corrió una maratón esta primavera, pero aún toma medicamentos antimicóticos. Carrigan dijo que quiere que más personas comprendan tanto los signos de alerta de la fiebre del Valle como la importancia de informar a su médico si han estado en algún lugar con casos, lo que podría ayudar a obtener un diagnóstico más rápido.

"Aunque solo se trate del 1% de los casos, a medida que vemos un aumento de casos, el número de personas que experimentan complicaciones también aumentará", afirmó.

Este artículo se publicó originalmente en NBC News.