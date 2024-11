Confirman en California el primer caso de un niño con gripe aviar en EEUU

Las autoridades sanitarias confirmaron el viernes que un niño de California tenía gripe aviar. Es el primer caso notificado en un menor de edad de Estados Unidos.

El niño tenía síntomas leves, fue tratado con medicamentos antivirales y se está recuperando, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) al anunciar los resultados de las pruebas.

Las autoridades estatales dijeron que el niño asiste a una guardería y vive en el condado Alameda, que incluye Oakland y las comunidades circundantes, pero no han publicado otros detalles.

La infección eleva el número de casos notificados de gripe aviar en Estados Unidos este año a 55, incluidos 29 en California, según los CDC. La mayoría eran trabajadores agrícolas que dieron positivo con síntomas leves.

Una excepción fue un adulto de Missouri que no trabajaba en una granja y no tenía contacto conocido con un animal infectado. Sigue siendo un misterio cómo se infectó esa persona. Las autoridades sanitarias han dicho que no hay pruebas de que el virus se haya propagado entre personas.

Un adolescente de British Columbia, en Canadá, también fue hospitalizado recientemente con gripe aviar, según dijeron las autoridades canadienses.

La gripe aviar H5N1 se ha propagado ampliamente en Estados Unidos entre aves silvestres, aves de corral y otros animales en los últimos años.

Comenzó a propagarse en el ganado lechero estadounidense en marzo. California se ha convertido en el centro de ese brote, con 402 rebaños infectados detectados allí desde agosto. Eso es el 65% de los 616 rebaños confirmados con el virus en 15 estados.

Las autoridades dijeron que estaban investigando cómo se infectó el niño. Los funcionarios de salud de California indicaron anteriormente que investigaban una "posible exposición a aves silvestres".

No hay evidencia de que la gripe aviar se haya propagado del niño a otras personas.

Las personas que vivían en el hogar del niño informaron tener síntomas similares, pero los resultados de sus pruebas fueron negativos para la gripe aviar. Los funcionarios de salud señalaron que el niño y los miembros del hogar también dieron positivo para otros virus respiratorios comunes.