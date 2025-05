Gobernador Newsom intentaría renovar su imagen antes de una posible candidatura presidencial

Gavin Newsom presenta a los aliados del presidente Donald Trump en su podcast. Está presionando a las autoridades municipales para que tomen medidas enérgicas contra los campamentos de personas sin hogar. Y esta semana, propuso limitar la cobertura médica para los inmigrantes que residen ilegalmente en el país.

No se equivoquen: el gobernador demócrata de California está apelando al centro político e intentando deshacerse de su reputación nacional como liberal de San Francisco mientras contempla su próximo paso en la carrera.

Con la primera fase de la temporada electoral presidencial de 2028 ya en marcha, Newsom, con un mandato limitado, se ha mostrado cada vez más dispuesto a romper con algunas de las políticas que han definido su marca y su estado profundamente demócrata. Sus medidas podrían atraer a votantes demócratas temerosos de que su próximo candidato parezca demasiado liberal, pero también amenazan con distanciarse de sectores clave de la diversa coalición del partido.

El miércoles, se le preguntó a Newsom si se estaba moviendo hacia el centro en previsión de una candidatura presidencial.

“Siempre he sido un pragmático y testarudo”, declaró a la prensa el hombre de 57 años, recordando su época como alcalde de San Francisco, cuando amplió el departamento de policía de la ciudad y respaldó una ordenanza para combatir la mendicidad.

Explicó que la evolución de su plataforma política se debía a la necesidad de ser fiscalmente responsable.

Algunos demócratas que tendrán influencia en las próximas primarias ya se muestran escépticos.

“Está intentando moderarse un poco. Bien por él por intentarlo”, dijo Boyd Brown, un veterano demócrata en Carolina del Sur. “Pero creo que la suerte está echada en las posturas políticas de Gavin Newsom”.

Norman Solomon, director nacional del grupo progresista RootsAction, acusó a Newsom de estar “dispuesto a echar por la borda la decencia básica en la campaña de 2028”.

“Newsom va camino de la autosátira como un exliberal tan obsesionado con convertirse en presidente que ha desarrollado un instinto de atacar con contundencia a los inmigrantes, a las personas sin hogar, a los trabajadores agrícolas y a quienes viven al día”, dijo Solomon.

Una semana ajetreada en política

Señalando el déficit de $12 mil millones del estado, Newsom ha presentado un plan para impedir que los inmigrantes que viven en el país sin autorización se unan al programa de atención médica de California, financiado con fondos públicos para personas de bajos recursos. Quienes ya reciben beneficios y los niños que califican no se verían afectados.

El año pasado, California fue uno de los primeros estados en extender la atención médica gratuita a todos los adultos de bajos recursos, independientemente de su estatus migratorio. Fue un ambicioso plan promovido por Newsom para ayudar al estado más poblado del país a acercarse a la atención médica universal. Reiteró su apoyo al programa en marzo.

Pero el costo final superó en $2,7 mil millones lo que Newsom anticipó.

A pesar del cambio propuesto, el gobernador dejó claro que sigue apoyando ampliamente la prestación de atención médica a los inmigrantes sin estatus legal permanente.

“Ningún estado ha hecho más que California y ningún estado seguirá haciendo más que California, ni mucho menos. Y eso es motivo de orgullo”, declaró.

Esta semana, Newsom ofreció a las ciudades de California un plan para desalojar los campamentos de personas sin hogar. Esto representó una escalada en su esfuerzo por obligar a los funcionarios locales a abordar las tiendas de campaña improvisadas que bordean pasos subterráneos, parques y calles de todo el estado.

“No más excusas”, dijo. “Es hora de recuperar las calles”.

A principios de este año, Newsom sorprendió a algunos miembros de su propio partido al coincidir con invitados de podcasts en temas como la restricción de la participación de mujeres y niñas transgénero en los deportes. Dijo que desmantelar los departamentos de policía era una “locura” y guardó silencio cuando Steve Bannon, aliado de Trump desde hace mucho tiempo, afirmó falsamente que Trump ganó las elecciones presidenciales de 2020 contra el demócrata Joe Biden.

Aproximadamente 7 de cada 10 demócratas se oponen a permitir que las atletas transgénero participen en deportes femeninos, según una encuesta de enero del New York Times/Ipsos. Los líderes demócratas de las ciudades se han enfrentado desde hace tiempo a la preocupación por la falta de vivienda y la inmigración ilegal, temas que Trump destacó con frecuencia durante su campaña de 2024.

Los demócratas se pronuncian

Brown, el operador de Carolina del Sur, señaló que la última candidata presidencial del partido, Kamala Harris, fue derrotada en parte porque la campaña de Trump gastó millones en destacar las políticas que ella adoptó como senadora de California y en una candidatura anterior, antes de reemplazar a Biden en la candidatura de 2024.

"Ya intentamos lo de California", dijo Brown.

En New Hampshire, el expresidente demócrata de la Cámara de Representantes, Steve Shurtleff, coincidió en que podría ser demasiado tarde para que Newsom cambie su imagen.

"Es casi una exageración. Se está esforzando demasiado por acercarse al centro", dijo Shurtleff. "Antes de ser fiel al electorado, hay que ser fiel a uno mismo".

Matt Bennett, del grupo centrista demócrata Third Way, elogió a Newsom.

Bennett señaló que los votantes de las primarias demócratas pueden inclinarse a la izquierda, pero tienen un largo historial de elegir candidatos presidenciales moderados basándose en la idea de que ese candidato tiene más posibilidades de ser elegido en unas elecciones generales.

"Saldremos con un liberal, pero siempre nos casaremos con un moderado", dijo Bennett, argumentando

Señalando que todos los candidatos demócratas, desde Bill Clinton en 1992, eran considerados moderados. "Creo que lo que Gavin Newsom está haciendo es moverse hacia el centro, y creemos que es inteligente".

Third Way está presidida por Rachel Pritzker, pariente de otro candidato para 2028, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker.

Enfoque en la mente de Newsom

Los aliados de Newsom reconocen que enfrenta desafíos significativos si se postula en 2028.

Tiene solo un año y medio para avanzar en los problemas más urgentes de California: la falta de vivienda, la delincuencia, el cambio climático y la inmigración, entre ellos. Ante un importante déficit presupuestario, sus opciones podrían ser limitadas.

Algunos simpatizantes creen que construir su marca nacional es crucial, por lo que han lanzado un esfuerzo sostenido para lograr precisamente eso.

Tan solo el fin de semana pasado, el comité de acción política de Newsom emitió anuncios en Fox News atacando las políticas comerciales de Trump. Newsom colocó vallas publicitarias en siete estados el otoño pasado condenando las políticas antiabortistas del Partido Republicano. Durante la primavera, creó un sitio web para combatir la desinformación de Trump y sus aliados.

Newsom también tiene su podcast, que recientemente ha presentado a importantes figuras del movimiento "Make America Great Again" de Trump, como Bannon y Charlie Kirk.

Matt Wilhelm, presidente del bloque demócrata de la Cámara de Representantes de New Hampshire, adoptó una postura intermedia respecto a Newsom, afirmando que apreciaba su "comunicación temprana y frecuente a través de diversas plataformas".

"Espero que el gobernador Newsom regrese a New Hampshire en los próximos meses, no solo para hablar, sino también para escuchar", dijo. "Los habitantes de New Hampshire aún tienen mucho que aprender del gobernador Newsom y viceversa".