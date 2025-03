Gobernador Newsom ordena a empleados estatales a volver a trabajar en persona

El gobernador Gavin Newsom emitió el lunes una orden ejecutiva que obliga a los empleados estatales a regresar a la oficina en persona al menos cuatro días a la semana.

Es un cambio con respecto a un modelo pospandémico que permite a los empleados del gobierno fichar de forma remota durante la mayor parte de la semana.

California tiene más de 220,000 empleados estatales a tiempo completo.

Se espera que el cambio de política se aplique a aproximadamente el 40% de la fuerza laboral que actualmente debe presentarse en una oficina al menos dos días a la semana.

Kathoryn Coke, una trabajadora estatal, dijo que eligió regresar a la oficina cinco días a la semana antes del anuncio del lunes.

"No he visto ningún beneficio para mi propia productividad personal estando en la oficina cinco días a la semana. Y, francamente, no tengo idea de dónde van a acomodar a todos", dijo. "Nuestro piso está completamente lleno los martes y miércoles".

Según la orden, las agencias y departamentos estatales deben desarrollar planes para adaptarse al aumento del trabajo en persona; Newsom dijo que traer a los trabajadores de regreso a la oficina mejorará la colaboración dentro de los departamentos estatales.

“Sé que una de las cosas que van a decir sobre nuestro regreso es que es para fines de colaboración, pero, honestamente, colaboramos mucho en Microsoft Teams y eso funciona muy bien”, dijo Nathan, un trabajador estatal.

Desde la pandemia, el modelo de trabajo desde casa es uno al que muchos se han adaptado y disfrutado. El reportero de negocios y tecnología de NBC Bay Area, Scott Budman, dijo que espera más resistencia.

“Hemos visto a un montón de personas simplemente acostumbrarse a trabajar desde casa y, para su crédito, hacer el trabajo desde casa”, dijo. “Entonces, que les digan que tienen que volver a la oficina y subirse a sus autos y viajar y esperar en el tráfico es algo que las personas no solo se han acostumbrado a no hacer, sino que realmente han apreciado no hacerlo”.

La orden no se aplica a ninguna persona contratada bajo acuerdos para trabajar exclusivamente desde casa.

Se espera que el cambio entre en vigencia el 1 de julio.