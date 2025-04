California: prohíben a la Patrulla Fronteriza arrestar sin orden a sospechosos de ser indocumentados

Una jueza federal en California prohibió a los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestar a alguien sospechoso de vivir en Estados Unidos ilegalmente a menos que tengan una orden judicial o alguna razón para creer que la persona podría huir antes de que se pueda obtener una.

La decisión del martes de la jueza federal de distrito Jennifer L. Thurston también establece que los agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden detener a personas sin tener una sospecha razonable ni devolverlas a sus países de origen mediante "salida voluntaria", a menos que sean informadas de sus derechos y acepten irse.

Thurston dijo que la decisión solo se aplica a las personas dentro del Distrito Este de California, donde decenas de personas fueron detenidas en enero después de que la Patrulla Fronteriza lanzara una acción de control migratorio denominada "Operación Retorno al Remitente".

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) demandó a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, y a funcionarios de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en nombre del sindicato United Farm Workers y de las personas que fueron objetivo durante las redadas.

La ACLU dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza pasaron casi una semana deteniendo inconstitucionalmente a personas que "parecían ser trabajadores agrícolas o jornaleros, independientemente de su estatus migratorio real o circunstancias individuales".

Los detenidos fueron llevados en autobús a la frontera, retenidos sin forma de contactar a familiares o abogados, y coaccionados para firmar documentos que decían que habían renunciado a su derecho a ver a un juez de inmigración y aceptaban voluntariamente abandonar el país, afirmó la ACLU.

"La evidencia ante el Tribunal es que los agentes de la Patrulla Fronteriza bajo la autoridad del DHS participaron en conductas que violaron derechos constitucionales bien establecidos", escribió Thurston. Afirmó que la Patrulla Fronteriza tendría que proporcionar un informe que muestre exactamente quién es detenido o arrestado sin órdenes judiciales, y por qué, cada 60 días hasta que concluya la demanda.

Los abogados de la Patrulla Fronteriza habían argumentado que la jueza carecía de jurisdicción para considerar el caso, porque la ley federal dice que los asuntos migratorios generalmente solo pueden ser apelados una vez que un juez de inmigración ha emitido una orden final.

Además, los abogados del gobierno dijeron que la demanda es irrelevante porque la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ya ha emitido nuevas directrices y capacitación a sus agentes detallando exactamente cuándo las personas pueden ser detenidas o arrestadas sin órdenes judiciales, y qué derechos tienen los detenidos después de su arresto.

Pero Thurston indicó que la Patrulla Fronteriza no puede afirmar que la demanda es irrelevante simplemente porque emitió una nueva política después de ser demandada. Según Thurston, los términos de la nueva política no son lo suficientemente estrictos como para evitar las detenciones ilegales, y no hay motivos para creer que la política no vaya a modificarse de nuevo en el futuro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.