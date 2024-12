EPA autoriza a California la prohibición de venta de autos nuevos a gasolina para 2035

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) concedió el miércoles dos solicitudes de California para hacer cumplir estándares estrictos para las emisiones de los vehículos, incluida una regla que apunta a prohibir las ventas de autos nuevos a gasolina en el estado para 2035. Es probable que la administración entrante de Trump intente revertir la acción.

La regla de California es más estricta que una regla federal adoptada este año que endurece los estándares de emisiones pero no requiere la venta de vehículos eléctricos.

La EPA dijo que su revisión encontró que los oponentes de las dos exenciones no cumplieron con su carga legal para demostrar cómo la regla de EV o una medida separada sobre vehículos pesados ​​era incompatible con la Ley de Aire Limpio federal.

El Proyecto de Incentivo para Bicicletas Eléctricas de California comienza a aceptar solicitudes el 18 de diciembre.

"California tiene autoridad desde hace mucho tiempo para solicitar exenciones de la EPA para proteger a sus residentes de la contaminación del aire peligrosa que proviene de fuentes móviles como automóviles y camiones", dijo el administrador de la EPA, Michael Regan, en un comunicado. "Las acciones de hoy cumplen con el compromiso de la EPA de asociarse con los estados para reducir las emisiones y actuar sobre la amenaza del cambio climático".

La nueva exención es importante no solo para California, sino para más de una docena de otros estados que siguen sus estándares líderes a nivel nacional sobre emisiones de vehículos.

Aun así, es probable que la exención sea de corta duración. El presidente electo Donald Trump ha dicho que tomará medidas para revocar todas las exenciones de California como parte de un enfoque favorable a la industria que incluye impulsar la producción de combustibles fósiles y derogar partes clave de una histórica ley climática de 2022.

Trump rescindió la autoridad de California sobre emisiones en 2019, solo para que la EPA de Biden la revocara tres años después, restableciendo la autoridad del estado en 2022.

Es probable que cualquier esfuerzo de la nueva administración genere una nueva serie de desafíos legales que podrían retrasar cualquier acción.

El gobernador demócrata Gavin Newsom, que a menudo promociona el liderazgo de California en política climática, ha citado la avanzada regla de los autos limpios como un logro clave.

Los principales fabricantes de automóviles apoyan los estándares estatales "y California está alcanzando nuestros objetivos años antes de lo previsto", dijo Newsom a principios de este año. “No dejaremos de luchar para proteger a nuestras comunidades de la contaminación y la crisis climática”.

Los grupos ambientalistas aplaudieron la nueva exención.

“La aprobación de la EPA es un paso fundamental para proteger nuestros pulmones de la contaminación y nuestras billeteras de los gastos de los combustibles de combustión”, dijo Paul Cort, director de la campaña Right To Zero de Earthjustice. “El cambio gradual en las ventas de automóviles hacia modelos de cero emisiones reducirá el smog y los costos domésticos, al tiempo que aumentará la fuerza laboral de energía limpia de California”.

Te contamos los detalles

La acción de la EPA se produce luego de que la Corte Suprema dijo la semana pasada que aceptará una apelación respaldada por empresas que impugna una exención anterior de California emitida por la administración Biden. Los jueces acordaron escuchar una apelación presentada por los productores de combustible que se oponen a una exención de la EPA otorgada en 2022. La exención permite a California establecer límites de emisiones más estrictos que el estándar nacional.

El tribunal superior no revisará la exención en sí, sino que analizará una cuestión relacionada: si los productores de combustible tienen legitimidad legal para impugnar la exención federal. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que las empresas carecían de derecho a demandar porque no presentaron evidencia de que se verían afectadas por la exención, que afecta directamente a los fabricantes de vehículos.

Ford, Honda, Volkswagen y otros grandes fabricantes de automóviles ya están cumpliendo con los estándares de emisiones de California, señaló la administración Biden en documentos judiciales.

Pero los productores de combustible dijeron al tribunal superior que la decisión de apelación, si se deja en vigor, “pondría en peligro futuras impugnaciones a la acción administrativa”.