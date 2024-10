California: controversia ante la Propuesta 4, que otorgaría miles de millones para proyectos ambientales

California les pedirá a los votantes a través de la Propuesta 4 que el estado use $10,000 millones en proyectos ambientales y climáticos, pero con esto asumiría un gasto con lo que algunas organizaciones y políticos no están de acuerdo.

Los fondos se utilizarían para mejorar la calidad del agua y la protección de comunidades en zonas con riesgo de inundaciones y sequías, la lucha contra incendios forestales y el calor extremo, y proyectos agrícolas, entre otras cosas.

Los fondos se distribuirían de la siguiente manera:

$1,800 millones para mejorar la calidad del agua y proteger a comunidades de inundaciones y sequías.

$1,950 millones contra incendios forestales y calor extremo.

$1,900 para parques, vida silvestre y protección de tierras.

$1,200 millones para proteger las costas, bahías y el océano.

$1,850 millones para proyectos de energía limpia.

$1,300 millones para proyectos agrícolas.

Juan Altamirano, de la organización no lucrativa The Trust For Public Land, explicó que los californianos deberían de votar "sí" por la Propuesta 4, porque ayudaría a mejorar el medioambiente.

"No solamente con las olas de calor, los incendios que están pasando en ciudades del sur de California. También agua potable, el acceso del agua potable son cosas necesarias para la comunidad", dijo Altamirano.

TELEMUNDO 48 le cuestionó lo que refutaría ante quienes se oponen a que California se endeude más.

"Las inversiones tienen que ser necesarias y se tienen que hacer rápidamente y ahora para que no paguemos más a largo plazo", explicó Altamirano.

Entre quienes se oponen a esta propuesta está la Howard Jarvis Taxpayers Association.

"Es dinero que el estado tendrá que pagar con intereses en unos 40 años, lo que costaría a los californianos unos $18 millones, y esta propuesta está llena de programas donde los fondos serán otorgados en subvenciones a organizaciones para salarios, y gastos de operaciones", indicó Susan Shelley, vocera de la asociación.

De igual modo, se le preguntó qué diría a los ambientalistas que apoyan esta propuesta.

"Les diría que California tiene una emergencia presupuestaria y los legisladores recortaron muchos de esos programas porque no son esenciales en este momento", aseguró Shelley.

Pero quienes están a favor de la Propuesta 4 consideran que es urgente invertir ante la amenaza de incendios forestales, contaminación del agua y las temperaturas extremas.

Mientras, sus opositores argumentan que usar bonos sería demasiado caro y parte del dinero debería ser para el uso de nueva tecnología. Dicen, además, que California debería de lanzar esos proyectos sin asumir más deuda.