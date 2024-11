Los californianos rechazan la Propuesta 33, una medida estatal sobre el control de alquileres

Los votantes de California rechazaron la Propuesta 33, una de las medidas electorales más polémicas y costosas para las elecciones de noviembre, negándose a permitir que las ciudades y los condados controlen los alquileres de cualquier tipo de vivienda, incluidos apartamentos, condominios y casas unifamiliares.

Con la mitad de los votos contados el miércoles por la mañana, más de 5,4 millones de californianos dijeron “No” a la Propuesta 33, lo que representa el 62% de los votos, en comparación con el 38% de los votantes que dijeron “Sí”, según Associated Press.

Los anuncios sobre la Propuesta 33 han dominado las ondas de radio y los espacios en línea, con partidarios y oponentes lanzando desagradables ataques y acusaciones unos sobre otros.

La Propuesta 33 buscaba derogar la Ley de Vivienda de Alquiler Costa-Hawkins de 1995, que actualmente permite a las ciudades y condados imponer el control de alquileres solo en unidades construidas antes de 1995.

A pesar de que los condados de Los Ángeles y San Francisco expresaron su apoyo a la Propuesta 33, los votantes se pusieron del lado de la Asociación de Apartamentos de California y la Asociación de Agentes Inmobiliarios, además de varios grupos empresariales.

