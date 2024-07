Motociclista muere a causa de exceso de calor en el parque nacional Death Valley

Una larga ola de calor que ya ha superado récords anteriores en todo Estados Unidos persistió el domingo, calcinando partes del oeste con temperaturas peligrosas que causaron la muerte de un motociclista en Death Valley y manteniendo el este bajo su control cálido y húmedo.

Una advertencia de calor excesivo, la alerta más alta del Servicio Meteorológico Nacional, estaba vigente para unos 36 millones de personas, o alrededor del 10% de la población, dijo el meteorólogo del NWS Bryan Jackson. Docenas de lugares en el oeste y el noroeste del Pacífico igualaron o superaron récords de calor anteriores.

Ese fue ciertamente el caso durante el fin de semana: muchas áreas en el norte de California superaron los 110 grados (43,3 C), y la ciudad de Redding alcanzó un récord de 119 (48,3 C). Phoenix estableció un nuevo récord diario el domingo por la temperatura mínima más cálida: nunca bajó de 92 F (33,3 C).

El domingo se registró una temperatura máxima de 128 F (53,3 C) en el Parque Nacional Death Valley en el este de California, donde un visitante murió por exposición al calor y otra persona fue hospitalizada, dijeron las autoridades.

Los dos visitantes formaban parte de un grupo de seis motociclistas que circulaban por el área de Badwater Basin en medio de un clima abrasador, dijo el parque en un comunicado.

La persona que murió no fue identificada. El otro motociclista fue transportado a un hospital en Las Vegas por “una enfermedad grave por calor”, según el comunicado.

Los otros cuatro miembros del grupo fueron atendidos en el lugar.

“Un calor intenso como este puede representar amenazas reales para la salud”, dijo el superintendente del parque, Mike Reynolds.

Las altas temperaturas no perturbaron a Chris Kinsel, un visitante que dijo que era “como el día de Navidad para mí” estar en Death Valley en un día récord. Kinsel dijo que él y su esposa normalmente vienen al parque durante el invierno, cuando todavía hace mucho calor, pero eso no es nada comparado con estar en uno de los lugares más calurosos de la Tierra en julio.

“El Death Valley durante el verano siempre ha sido una lista de deseos para mí. Durante la mayor parte de mi vida, he querido venir aquí en verano”, dijo Kinsel, quien estaba visitando el área de Badwater Basin en Death Valley desde Las Vegas.

Kinsel dijo que planeaba ir al centro de visitantes del parque para tomarse una foto junto al cartel digital que muestra la temperatura actual.

Al otro lado del desierto de Nevada, Natasha Ivory llevó a cuatro de sus ocho hijos a un parque acuático en Mount Charleston, en las afueras de Las Vegas, que el domingo estableció un récord de 119 F (48,3 C).

"Se están divirtiendo", dijo Ivory a Fox5 Vegas. “Yo también me voy a mojar. Hace demasiado calor para no hacerlo”.

Jill Workman Anderson también estuvo en Mount Charleston, llevando a su perro a dar una corta caminata y disfrutando de la vista.

"Podemos mirar y ver el desierto", dijo. "También hacía 30 grados más frío que el noroeste de Las Vegas, donde vivimos".

Las temperaturas de tres dígitos eran comunes en Oregón, donde se batieron varios récords, incluso en Salem, donde el domingo alcanzó los 103 F (39,4 C), superando la marca de 99 F (37,2 C) establecida en 1960. En el Este, más húmedo En la costa, las temperaturas superiores a los 100 grados eran generalizadas, aunque no había avisos de calor excesivo para el domingo.

"Beba muchos líquidos, permanezca en una habitación con aire acondicionado, manténgase alejado del sol y controle a sus familiares y vecinos", se lee en un aviso del servicio meteorológico para el área de Baltimore. "Nunca se debe dejar a los niños pequeños y a las mascotas desatendidos en los vehículos bajo ninguna circunstancia".

Los raros avisos de calor se extendieron incluso a elevaciones más altas, incluso alrededor de Lake Tahoe, en la frontera de California y Nevada, y el servicio meteorológico en Reno, Nevada, advirtió sobre “importantes impactos de riesgo de calor, incluso en las montañas”.

“¿Qué tan calientes estamos hablando? Bueno, las altas temperaturas en todo (el oeste de Nevada y el noreste de California) no bajarán de los 100 grados (37,8 C) hasta el próximo fin de semana”, publicó el servicio en línea. "Y lamentablemente tampoco habrá mucho alivio de la noche a la mañana".

Se pronostican temperaturas máximas más extremas, incluyendo posiblemente 130 F (54,4 C) a mitad de semana en Furnace Creek, California, en Death Valley. La temperatura más alta jamás registrada oficialmente en la Tierra fue de 56,67 C (134 F) en julio de 1913 en el Death Valley, aunque algunos expertos cuestionan esa medición y dicen que el récord real fue 54,4 C (130 F), registrado allí en julio de 2021.

Tracy Housley, originaria de Manchester, Inglaterra, dijo que decidió conducir desde su hotel en Las Vegas hasta el Death Valley después de escuchar en la radio que las temperaturas podrían alcanzar niveles récord.

"Simplemente pensamos, estemos ahí para eso", dijo Housley el domingo. “Vamos por la experiencia”.

En el condado Maricopa de Arizona, que abarca Phoenix, se han confirmado al menos 13 muertes relacionadas con el calor este año, junto con más de 160 muertes sospechosas de estar relacionadas con el calor que aún están bajo investigación, según un informe reciente.

Eso no incluye la muerte de un niño, de 10 años, la semana pasada en Phoenix que sufrió un “evento médico relacionado con el calor” mientras caminaba con su familia en South Mountain Park and Preserve, según la policía.

En California, los equipos trabajaron en condiciones sofocantes para combatir una serie de incendios forestales en todo el estado.

En el condado Santa Bárbara, al noroeste de Los Ángeles, el creciente Lake Fire había quemado más de 25 millas cuadradas (66,5 kilómetros cuadrados) de pasto seco, maleza y madera después de estallar el viernes. Hasta el domingo no hubo contención. El incendio arrasaba zonas forestales en su mayoría deshabitadas, pero algunas casas rurales tenían órdenes de evacuación.

En el Waterfront Blues Festival en Portland, Oregon, los fanáticos de la música se las arreglaron bebiendo agua fría, buscando sombra o refrescándose bajo los chorros de agua. Los organizadores de las juergas del fin de semana también anunciaron el acceso gratuito al aire acondicionado en un hotel cercano.

Angélica Quiroz, de 31 años, mantuvo su bufanda y su sombrero mojados y se aplicó protector solar.

“Definitivamente hay una diferencia entre la sombra y el sol”, dijo Quiroz el viernes. "Pero cuando estás al sol, parece que estás cocinando".