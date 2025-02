Miles de daneses responden a Trump y firman petición para comprar California a EEUU

LOS ÁNGELES - Miles de daneses han firmado una petición en línea para comprar California a Estados Unidos en una respuesta irónica al interés mostrado por el presidente Donald Trump de comprar Groenlandia.

La página, que lleva por nombre "Denmarkification" ("dinamarquización", en español) ya ha logrado reunir casi 200,000 firmas, y plantea que la compra sería una buena opción para los daneses por la vasta producción de aguacate, el dominio tecnológico que supondría la compra y la posibilidad de renombrar Disneylandia como Hans Christian Andersenland, en honor a al autor de cuentos de hadas danés, entre otros beneficios.

"¿Alguna vez has mirado un mapa y has pensado: '¿Sabes que necesita Dinamarca? Más sol, palmeras y patines'. Pues bien, tenemos una oportunidad única en la vida para hacer realidad ese sueño. ¡Compremos California a Donald Trump!", se lee en la página web que también anuncia "Måke Califørnia Great Ægain" ("Hagamos que California sea grande de nuevo"), haciendo un juego de palabras con la popular frase de Trump "Make America Great Again".

Durante las últimas semanas, Trump ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de controlar esta isla autónoma que le quiere comprar a Dinamarca, y las autoridades de este país han asegurado en diversas ocasiones que Groenlandia no está en venta e incluso han calificado de "absurda" esta intención del presidente.

La página también juega con la relación de Trump con el Estado Dorado en el que ha perdido las elecciones las últimas tres ocasiones en las que se postuló como presidente.

"Seamos sinceros: Trump no es precisamente el mayor seguidor de California. Lo ha llamado 'el estado más arruinado de la Unión' y ha mantenido disputas con sus líderes durante años. Estamos seguros de que estaría dispuesto a desprenderse de ella por el precio adecuado", ironiza el sitio web.

Al final de la página, una advertencia reza: "Esta campaña es 100% real... en nuestros sueños".