Las mujeres del sur de California ya cuentan con un bar deportivo

Las filas se extendían por toda la cuadra y los clientes esperaban horas para conseguir una mesa en el primer bar deportivo de California dedicado a los deportes femeninos.

Ubicado en la cuadra 6500 de Pacific Coast Highway en Long Beach, Watch Me! Sports Bar celebra a las atletas femeninas y sus logros.

“Vemos a la multitud y nos damos cuenta de que la necesidad está aquí”, dijo Mean Eddy, copropietaria de Watch Me. “Ha sido un trabajo hecho con amor. Hemos puesto nuestro corazón y alma en esto durante meses y meses”.

Aunque la ley entra en vigor el primero de julio y los establecimientos podrán ofrecer las pruebas a un precio razonable, en lugares como Happy Does, en San Diego, ya las tienen disponibles de manera gratuita.

Eddy y su socio, Jax Diener, crearon el bar deportivo después de ver la necesidad de un lugar donde los deportes femeninos fueran el centro de atención.

“Creo que tenemos mucho para muchas mujeres”, dijo Diener. “Crear un espacio y abrirlo para que todos celebren los deportes femeninos y a las atletas es monumental”.

El nombre “Watch Me” es una referencia a cómo las mujeres deportistas a menudo tienen que demostrar su valía mostrando a los escépticos lo que pueden hacer. Los bares deportivos para deportes femeninos han demostrado ser bastante exitosos.

El “Sports Bra” abrió en Portland, Oregon en 2022 y obtuvo $944,000 en ingresos en los primeros ocho meses que estuvo abierto, según documentos revisados ​​por CNBC Make It.

“He tenido que esperar mis 72 años de vida para llegar a un lugar que abrace a las mujeres y los deportes”, dijo Diane Higgs, miembro del club deportivo y social “Old Beaches”, que esperó horas para conseguir una mesa el día de la inauguración.

“Escuchamos rumores de que la gente iba a hacer un tailgate en nuestro patio”, dijo Diener.

El amor de un hombre del norte de Texas por la serie televisiva Yellowstone lo llevó a querer aprender a montar a caballo, y ahora hasta se pasean en lugares locales, incluidos las populares zonas turísticas de Deep Ellum y Lower Greenville en Dallas.

“Es un momento emocionante”, dijo Rex Richardson, alcalde de Long Beach, que asistió a la inauguración con su esposa y sus dos hijas. “Solo quería estar aquí porque es muy importante y es importante para mí personalmente como padre de dos atletas, dos atletas femeninas”.

Watch Me! Sports Bar funcionará de 9 a.m. a 9 p.m., durante los Juegos Olímpicos y volverá a funcionar con normalidad una vez concluidos los Juegos de París.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.