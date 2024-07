“Sé que va a superar esto”: ataque de perro deja en terapia intensiva a niña de seis años

Una niña de 6 años permanece en la unidad de cuidados intensivos tras resultar gravemente herida cuando dos perros grandes la atacaron en la casa de su abuela durante el fin de semana.

La familia de Scarlett Corona está orando por una recuperación total mientras la niña se somete a una tercera cirugía para curar sus heridas. Le dijeron a la estación hermana NBC4 que ella estaba jugando afuera de la casa de su abuela el domingo cuando ocurrió el ataque.

“No sabía qué tipo de condición, simplemente lo sabía”, dijo Starr Aranda, la madre de Scarlett. “Dijeron: ‘Vaya al hospital’. A tu bebé la mordió un perro’”.

La víctima aseguró estar vivo de milagro tras saltar la cerca de una tienda para escaparse de los caninos.

Aranda recuerda haber recibido la desgarradora llamada del ataque de su hija cuando se dirigía a cenar. Rápidamente cambió de dirección y se dirigió directamente hacia el Hospital Infantil del Condado de Orange.

“Ella fue mutilada por un animal”, dijo Aranda conmocionada.

Corona sufrió al menos tres mordeduras en la espalda, una arteria principal cortada en la pierna y varios cortes en ambas piernas. Necesitaba cirugías reconstructivas rápidamente.

“Está siendo operada ahora mismo”, dijo Aranda. “Pido a todos que oren por mi bebé”.

Con 6 años, Corona es la mayor de cuatro. Las edades de sus hermanos oscilan entre los 2 meses y los 5 años.

“Acabo de tener una bebé hace dos meses y ella es la mejor hermana mayor”, dijo Aranda. “Está llena de vida y sé que va a luchar para superar esto”.

Aranda también describió a su hija como una bailarina de ballet a la que le encanta ayudar a los demás. Ahora pasará al menos el próximo mes en el hospital.

Un perro atacó a dos niños mientras caminaban a la escuela el jueves en el área de Victorville, dijo la policía.

La familia de Corona dijo que no saben mucho sobre el ataque, pero Aranda dijo que luego se enteró de que se suponía que los perros estaban en una perrera. De alguna manera escaparon.

“Ojalá estos animales estuvieran entrenados adecuadamente”, dijo Aranda. “Quiero concientizar a todos, madres, padres, tías, tíos. Si sabes que tus perros no son seguros para estar cerca de otras personas, enciérralos”.

El Departamento de Policía de Ontario investiga el inquietante ataque. No está claro a quién pertenecen los perros ni si sus dueños enfrentarán cargos. No está claro dónde están esos perros ahora.

Mientras la familia atiende a la niña herida, comenzaron una recaudación de fondos en línea para ayudarlos con sus gastos médicos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.