Tribunal de California falla contra repostera que se negó a vender pastel de bodas a lesbianas

Una repostera del condado de Kern violó la ley de California cuando se negó a vender un pastel a una pareja de lesbianas para su boda, según dictaminó esta semana un tribunal de apelaciones del estado en una demanda interpuesta por el Departamento de Derechos Civiles estatal.

Si el escenario suena familiar es porque es central para una serie de casos que durante años han estado dando forma al debate legal de la nación sobre la libertad de expresión y las leyes contra la discriminación.

En 2018, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó un fallo de Colorado que establecía que un repostero había violado la ley antidiscriminación de ese estado al negarse a preparar un pastel para la boda de una pareja del mismo sexo. El fallo se basó en la conclusión del tribunal de que la comisión de derechos civiles de Colorado que manejaba el caso había tenido prejuicios contra las creencias religiosas del repostero.

En 2023, el tribunal falló, también en un caso de Colorado, a favor de una diseñadora de sitios web que se oponía al matrimonio entre personas del mismo sexo por motivos religiosos y que temía que los mismos estatutos estatales pudieran, en teoría, obligarla a diseñar una página de bodas para una pareja gay. Eso violaría los derechos de la diseñadora a la libertad de expresión de la Primera Enmienda, dictaminó la Corte Suprema en una decisión que, según los activistas de los derechos LGBTQ, podría abrir la puerta a una mayor discriminación en los espacios públicos.

La decisión de California de esta semana establece límites a lo que se considera como derecho a la libre expresión de los dueños de negocios.

En una declaración, el director del Departamento de Derechos Civiles de California, Kevin Kish, elogió la decisión por defender "el principio de larga data que garantiza a todos los californianos un acceso pleno e igualitario a los servicios y bienes en el mercado".

El caso se derivó del matrimonio de Eileen y Mireya Rodríguez-Del Río, quienes visitaron la panadería Tastries en Bakersfield para comprar un pastel para su boda en agosto de 2017.

La pareja habló con un empleado y seleccionó un pastel prediseñado, blanco, sencillo y de tres pisos que la panadería suele vender para diversas celebraciones, incluidos cumpleaños y "baby showers", según los documentos judiciales. Cuando la pareja regresó con amigos y familiares para una degustación la semana siguiente, la propietaria de Tastries, Catharine Miller, se negó a vender el pastel al enterarse de que se serviría en una boda entre personas del mismo sexo.

Miller es una cristiana devota que también se niega a hacer pasteles que muestren el consumo de marihuana o imágenes sexuales. Más tarde declaró ante los tribunales que tiene una política de la panadería que establece que "los pasteles de boda no deben contradecir el sacramento divino del matrimonio entre un hombre y una mujer".

La pareja presentó una denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles del estado, que demandó a Miller en 2018. Miller, quien está representada por el Fondo Becket para la Libertad Religiosa, argumentó que su política se basaba en sus creencias sobre el matrimonio, no en la animosidad hacia las personas LGBTQ.

Un juez del condado de Kern se puso de su lado y dictaminó que la política de Miller no violaba la Ley de Derechos Civiles Unruh del estado porque se aplica a todos los clientes y la repostera refirió a la pareja a otra panadería que previamente había acordado vender pasteles a parejas del mismo sexo (pero que las Rodríguez-Del Río ya habían descartado).

El estado apeló la decisión el año pasado, y un panel de tres jueces del Quinto Distrito de Apelaciones la revocó en un fallo unánime.

Los jueces dictaminaron que la política de Miller no es neutral porque solo se puede aplicar a los clientes en función de su orientación sexual. También dictaminaron que reproducir un pastel sencillo sin texto ni decoraciones que Miller hubiera vendido a cualquier otra persona no cuenta como una obligación de expresar apoyo a una boda entre personas del mismo sexo.

"Es inviable que se limiten los límites de la libertad de expresión a productos comerciales ordinarios y de producción rutinaria como expresión artística del diseñador", escribieron los jueces.

Miller, a través de un portavoz del Fondo Becket, se negó a hacer comentarios. En una declaración, su abogado y vicepresidente del Fondo Becket, Eric Rassbach, dijo que Miller seguiría dirigiendo la panadería mientras apelan la decisión ante la Corte Suprema del estado.

"Este caso no se trata solo de Cathy Miller, se trata de proteger los derechos de todos los estadounidenses a vivir y trabajar de acuerdo con sus creencias más profundas", indicó otro de sus abogados, Charles LiMandri. "Seguiremos luchando en los tribunales en nombre de Cathy para garantizar que se respete la libertad de vivir su fe a través de su trabajo creativo y que se haga justicia por completo", agregó.

El pleito podría ser objeto de más apelaciones por parte de grupos legales conservadores que en última instancia buscan extender el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de la diseñadora web de Colorado y establecer excepciones a las leyes antidiscriminación que permitan a las empresas negar servicios a los estadounidenses homosexuales, dijo Matt Coles, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco.

Pero señaló que la sentencia de California hace distinciones importantes entre diseñar un sitio web de bodas y hacer un pastel estándar.

"No fue un gran caso para ellos. El desafío en este caso era, ¿cómo trazar una línea entre lo que es claramente un discurso o expresión y lo que claramente no lo es? Si lo que estás vendiendo es algún tipo de pastel genérico, no tienes derecho a invocar la Primera Enmienda", opinó.

Esta historia fue publicada originalmente por CalMatters y distribuida a través de una asociación con The Associated Press.