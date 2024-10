¿Te gustaría formar parte de la Patrulla de Caminos de California? Aquí lo que debes saber

La Patrulla de Caminos California (CHP, por sus siglas en inglés) es la encargada de vigilar las autopistas a lo largo del estado.

“Nos llaman por decir cuando hay algo en las líneas del freeway que, si se cayó una escalera, o que, si a un troque se le cayó una bolsa de algo, entonces nosotros es ahí cuando vamos parando el tráfico para remover y que no haya ningún choque”, explicó el oficial Ramos.

Telemundo 48 visitó la división del CHP en Dublín, al este del Área de la Bahía, donde Ramos nos explicó quiénes son las personas que pueden enlistarse en el CHP.

“Los requisitos para entrar a la academia es que tienes que tener de 20 a 35 años, no puedes tener un delito mayor, y tienes que tener un high school diploma o algo similar”, dijo Ramos.

Antes solo los ciudadanos tenían la oportunidad para estas plazas, pero ahora y para poder incluir a más personas que califiquen, desde el 2023, una ley estatal permite que cualquier inmigrante con un permiso de trabajo pueda aspirar a una plaza disponible.

“Mientras apliques y si ya estás en el proceso de estar para ir a la academia, mientras tengas 35 años puede que su background check todavía dure un año y ya para entonces tuvieras 36, pero ya estuviste en el proceso y ya con eso puedes entrar en la academia”, aseguró Ramos.

El oficial indicó que las personas que son bilingües tienen más ventajas en el departamento.

“A veces que si quieres poner tu transfer a otras oficinas y si esa oficina no tiene muchos que hablan algún idioma no necesariamente porque no tengas señoría no quieren decir que no te van a agarrar a ti, y es una buena ventaja y si eres bilingüe chance que te den más el trabajo a ti”, dijo Ramos.

Salimos con el oficial Ramos a patrullar las carreteras y le preguntamos si al ser detenidos los conductores deben o no mostrar los documentos pertinentes.

“Muchos dicen: en este estado no tienes que dar tu información, quizá en otros estados sea así, pero en el estado de California si quiebras una ley sí tienes que dar tu información por lo menos para saber quién eres”, explicó Ramos.

Así que el consejo es que cooperes con las autoridades y si te sentiste abusado o discriminado puedes someter una queja ante la patrulla de caminos o si al caso requiere de un abogado puedes buscar ayuda profesional.

Otra ventaja de trabajar para la patrulla de caminos es que se trabaja para el estado y los oficiales pueden pedir transferencias sin tener que iniciar nuevamente el proceso de empleo.