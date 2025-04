“Por favor, no me mates”: león marino ataca a adolescente de 15 años en California

Una adolescente fue atacada por un león marino en Long Beach, California, mientras realizaba sus pruebas para ser cadete de la guardia juvenil.

Phoebe Beltrán, de 15 años, presenta varios cortes en el brazo derecho y fue hospitalizada tras el enfrentamiento con el animal el domingo. Aunque ya fue dada de alta y se encontraba lo suficientemente bien como para regresar a la escuela, dijo que el ataque la dejó conmocionada.

"Me ha picado una raya, me han pinchado cangrejos, me han mordido peces pequeños", dijo Beltrán. "¿Pero un león marino?", agregó.

La joven dijo que estaba en el agua a unos 7.5 metros de la orilla en Long Beach durante sus pruebas de salvavidas juvenil. Estaba en la recta final de su recorrido de 1,000 yardas cuando de repente sintió un dolor intenso.

Un león marino le mordió el brazo derecho, dejándole marcas de mordeduras y moretones.

"Al principio, pensé lo peor, como si fuera un tiburón", dijo. "Me estaban atacando, tenía que ser un tiburón. Y entonces pensé: 'Por favor, no me arranques el brazo de un mordisco. Por favor, no me mates. Por favor, no dejes que me arrepienta de haberlo intentado'", narró.

Recordó que al principio tenía miedo de ver qué la mordía.

"La primera mordida: me sumergí y solo vi la sombra, pero no pude distinguir qué era", indicó Beltrán. "Al salir a la superficie, tenía demasiado miedo de enfrentarlo de frente. Gritaba mientras me mordía y finalmente me soltó", recordó.

Después de gritar pidiendo ayuda, la adolescente logró llegar a la arena mientras un equipo de socorristas y su madre corrían a ayudarla. Luego la llevaron de urgencia al hospital.

"En mis 25 años de servicio, nunca había oído hablar de algo así", aseguró Gonzalo Medina, del Departamento de Bomberos de Long Beach.

Los avistamientos de leones marinos en Long Beach son comunes, pero los ataques son poco frecuentes. Los casos de leones marinos enfermos por la proliferación de algas tóxicas han aumentado en el sur de California. Pero no se sabe con certeza si el animal que atacó a Beltrán estaba enfermo.

"Sin duda, un efecto secundario del ácido es un comportamiento potencialmente agresivo, pero no hay forma de saberlo", dijo Medina. "Lo que sí sabemos es que el león marino era muy ágil y rápido", agregó.

No se sabe con certeza qué le sucedió al león marino, ya que se alejó nadando rápidamente.

A pesar del aterrador encuentro y la inquietud que le generó, Beltrán dijo que está decidida a volver al agua y repetir su prueba.