Tras casi 50 años: identifican a sospechoso de apuñalar mortalmente a una maestra en California

CALIFORNIA - La Fiscalía del condado Santa Clara y la policía de San José anunciaron el lunes que han identificado a la persona sospechosa de apuñalar mortalmente a una maestra hace 50 años.

El sospechoso fue identificado como Harry "Nicky" Nickerson, quien en ese entonces tenía 16 años.

El apuñalamiento ocurrió el 16 de junio 1978 en la escuela secundaria Branham. La víctima identificada como Diane Peterson fue encontrada por una estudiante tirada en el suelo con una puñalada en el pecho cerca de su salón de clases.

El asesinato ocurrió el día después del receso escolar de verano, mientras los profesores limpiaban sus aulas para las vacaciones.

La fiscalía indicó que un testigo del caso dijo que Nickerson había confesado el crimen y que lo había visto portando un cuchillo con la inscripción: "Estimado maestro". En ese momento, la policía no pudo corroborar dicha afirmación.

Nickerson era sospechoso del asesinato. Una foto del sospechoso tomada en 1978, cuatro días después del asesinato, guardaba una gran similitud con un retrato hablado basado en los testimonios de testigos del ataque.

En 1983, la familia de un estudiante de Branham alertó a la policía de que su hijo afirmó haber presenciado el asesinato e identificó a Nickerson como el responsable. Sin embargo, el estudiante negó posteriormente haber hecho tal declaración.

En 1984, un testigo declaró a la policía que Nickerson se había implicado en el asesinato, lo cual, según él, fue en respuesta a que ella lo descubriera traficando con drogas. Entre 2023 y 2024, el Laboratorio Criminalístico de la Fiscalía realizó un exhaustivo análisis de ADN en el caso para identificar al autor, pero sin éxito.

"Esto marca el fin de un terrible y trágico misterio. La Sra. Peterson habría sido una anciana hoy si no se hubiera cruzado con este adolescente violento. Ojalá lo fuera. Me complace que hayamos resuelto este caso, aunque el asesino ya no esté vivo para enfrentar la justicia. Ojalá lo estuviera", aseguró el fiscal de distrito, Jeff Rosen

Nickerson se suicidó en 1993.