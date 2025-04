Scott Peterson insiste en que no asesinó a su esposa embarazada de 8 meses

Scott Peterson expresó en una declaración que busca anular su condena por asesinato que no tuvo "absolutamente nada que ver con la desaparición y la muerte de mi esposa e hijo".

Peterson detalló sus recuerdos de la desaparición de Laci Peterson en una declaración de 126 páginas incluida en una petición presentada la semana pasada por Los Angeles Innocence Project.

La organización sin fines de lucro, que representa a personas condenadas por delitos que desean demostrar su inocencia, afirmó haber descubierto nueva evidencia científica y declaraciones de testigos que demuestran que Peterson no mató a Laci ni a su hijo nonato, Conner.

"He mantenido firmemente mi inocencia desde la desaparición de mi esposa el 24 de diciembre de 2002, durante el juicio, la apelación y los procedimientos posteriores a la condena, y hasta la fecha. No tuve absolutamente nada que ver con la desaparición y la muerte de mi esposa e hijo", escribió Peterson en su declaración. "No soy una persona violenta", agregó.

La Fiscalía del Condado de Stanislaus declinó hacer comentarios el viernes.

Peterson, de 52 años, cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras ser declarado culpable del asesinato de Laci, quien tenía ocho meses de embarazo.

La fiscalía declaró que arrojó el cuerpo de su esposa al puerto deportivo de Berkeley, California, en la Nochebuena de 2002, e intentó encubrir el crimen simulando su desaparición. Los cuerpos de la mujer y de su hijo nonato aparecieron en la bahía de San Francisco cuatro meses después de su desaparición.

Peterson fue inicialmente condenado a muerte en 2005, pero la Corte Suprema de California anuló su sentencia en 2020. Al año siguiente, fue condenado nuevamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En su declaración, Peterson afirmó que las autoridades lo "siguieron" desde el primer día y lo etiquetaron inmediatamente como sospechoso. Acusó a la policía de tergiversar sus declaraciones o de no registrarlas ni documentarlas.

El hombre escribió que la "investigación, ya de por sí parcial", se vio "irremediablemente descarrilada" cuando salió a la luz la noticia de su romance con Amber Frey.

"A pesar del comportamiento vergonzoso e inmaduro que mostré al serle infiel a mi esposa, y a pesar de mi falta de criterio al agravar el error al no ser franco con la policía al respecto, amaba profundamente a mi esposa", escribió.

"He vivido con el dolor de mi falta de criterio y los defectos de carácter que infligí a otros durante los últimos 23 años, y seguiré viviendo con esa vergüenza el resto de mi vida. Dicho esto, no fui en absoluto responsable de la desaparición de Laci, ni de su muerte, ni de la de nuestro hijo, Conner", continuó. "No espero perdón por mi falta de criterio ni por mis dolorosas transgresiones. Pero nunca dejaré de hacer todo lo posible por descubrir quién me arrebató a mi familia. Y, en el proceso, espero poder demostrar que no tuve ningún papel en sus muertes", agregó.

Los Angeles Innocence Project, que se hizo cargo del caso de Peterson en 2023, detalló lo que considera evidencia que demuestra su inocencia, incluyendo pruebas de que una casa frente a la de su familia fue asaltada el día de la desaparición de Laci. También afirman tener pruebas que demuestran que un testigo escuchó una conversación entre los ladrones, en la que Laci los vio y los confrontó.

Según la organización, una camioneta también fue incendiada horas después de que se reportara la desaparición de Laci. Supuestamente, la camioneta tenía un colchón en la parte trasera con aparentes manchas de sangre.

"Los Angeles Innocence Project aboga por la verdad y la justicia, sin importar quién sea el acusado o cuán controvertido sea el caso", declaró John Sonego, presidente de la junta directiva de la organización, en un comunicado.

Esta historia se publicó originalmente NBC News.