Joven atleta de Georgia desaparece tras viajar para acampar en zona montañosa de California

CONDADO DE FRESNO, California - Tiffany Slaton, una joven de 27 años que viajó desde el estado de Georgia para vacacionar en California, lleva más de dos semanas desaparecida tras avisar a sus padres que acamparía en las montañas del lago Huntington.

Las autoridades del condado de Fresno organizaron este martes una búsqueda por tierra en el área donde estuvo la joven.

Scott Weishaar, sargento del alguacil del condado de Fresno, dijo que las autoridades se han concentrado en buscar en las carreteras.

"Son cientos de caminos entre los lagos Shaver y Huntington y otras áreas que son muy extensas", señaló.

A pesar de los días que se lleva sin saber de ella, tanto las autoridades como sus padres aún guardan la esperanza de encontrarla con vida, aunque el terreno de búsqueda sea tan complicado.

El papá de Tiffany, Bobby Slaton, dijo a TELEMUNDO FRESNO que la última vez que habló con su hija fue el 20 de abril, y un día después, al no tener noticias de ella, la reportó como desaparecida.

"La última vez que hablé con ella, le pregunté por qué iba a hacer el viaje, ya que no estaba en sus planes iniciales. Y me dijo que era algo que tenía en mente y que no podía dejarlo pasar, porque después de terminar este viaje, iría a la facultad de Medicina", narró el hombre.

Los padres de Slaton la describieron como una medallista mundial de tiro con arco y una ávida amante de la naturaleza.

Aseguraron que es una joven "con un corazón de oro".