¿Cómo será la primera plantilla de la historia de San Diego FC?

Casi todo está preparado en la ciudad de San Diego para el arranque de la era MLS en nuestra ciudad. El San Diego FC sigue dando pasos en la consolidación de un proyecto pionero en nuestra región y que permitirá poder ver a los mejores jugadores de la liga, cada quince días, en la ciudad.

Hay muchas cosas confirmadas de la nueva franquicia como el estadio, la academia, el escudo y, aunque todavía no se ha hecho oficial, también están en la búsqueda de un nuevo director deportivo.

Ahora la principal y titánica tarea que tendrá que afrontar la franquicia es diseñar un equipo competitivo, una plantilla que será histórica. Pero tanto los dirigentes como los aficionados del equipo deben lidiar con la estrictas y complejas reglas diseñadas por la MLS para el diseño del roster. A continuación intentaremos explicar de la manera más simple posible cuáles son las reglas que impone la competición sobre cómo conformar la plantilla de jugadores. Les avisamos que a veces no será sencillo de entender pero no se preocupen, ya ha habido casos de directores deportivos, cuyo trabajo es conformar precisamente esas plantillas, que han cometido errores y que han llegado a incumplir esas reglas, por la compleja descripción de las mismas.

-Límite salarial y jugadores franquicia

Cada plantilla de la MLS podrá contar con un máximo de hasta 30 jugadores. Para todos los equipos las reglas son las mismas y entre todas las plantillas el límite salarial máximo entre todos los componentes es de 5.2 millones de dólares. Sin embargo existen los denominados jugadores franquicia o designated players, este tipo de jugadores no tienen restricciones de salarios y depende de cada franquicia cuánto quieren pagar a sus jugadores franquicia. Cada equipo puede tener un máximo de tres jugadores franquicia por plantilla, es decir, hay tres jugadores cuyo salario no tendrá restricciones. Los jugadores franquicia suelen ser las estrellas de los equipos, y de la liga, los jugadores referencia a nivel internacional y que están permitiendo el crecimiento a nivel global de la competición.

Si ponemos el ejemplo del caso más mediático de la liga, el Inter de Miami, Leo Messi es el principal jugador franquicia del equipo con un salario base de unos 20 millones de dólares; Sergio Busquets y el argentino Leonardo Campana son los otros dos jugadores que ocupan las plazas de jugadores franquicia.

Bajo este rol de Designated Player también están figuras como Lorenzo Insigne (Toronto FC), el suizo Xerdan Shaqiri (Chicago FC), Thiago Almada (Atlanta United), Luis Muriel (Orlando FC), Emil Forsberg (New York Red Bulls) o Héctor Herrera (Houston Dynamo).

En el caso de San Diego FC ya ha habido multitud de rumores sobre importantes estrellas internacionales que podrían ocupar ese espacio de jugador franquicia. Ese sería el caso del mexicano el “Chucky” Lozano, el actual jugador del PSV Eindhoven podría ser el principal objetivo de San Diego FC para liderar el proyecto del equipo, en el caso de llegar a un acuerdo, el extremo ocuparía sin duda una de las tres plazas de jugador franquicia. Sergio Ramos, otra de las grandes estrellas que suenan para el proyecto, también llegaría con un salario de jugador franquicia.

Draft y proyecto de expansión

Al igual que en otros grandes deportes en Estados Unidos, en el fútbol anualmente también se celebra el “Superdraft”, en el que se eligen jugadores procedentes de la universidad, aunque también pueden ser seleccionados jugadores no universitarios. Cada equipo puede seleccionar hasta tres jugadores en el draft y tienen preferencia aquellos equipos que quedaron en peor posición en la temporada anterior de la MLS.

Los equipos de expansión en la liga, como en este caso el San Diego FC, son los primeros en elegir jugadores, una medida que busca fomentar que los nuevos equipos de la MLS puedan obtener a los mejores talentos universitarios. El próximo draft tendrá lugar enero de 2025 y será una oportunidad importantísima para San Diego FC para obtener a algunos de los principales talentos jóvenes de todo el país.

Pero además del draft hay otra regla impuesta por la MLS para los proyectos de expansión, llamado precisamente “Draft de expansión”. Consiste en que cada nuevo equipo que aterrice en la liga, como el San Diego FC en este caso, tiene la oportunidad de seleccionar y reforzar su plantilla antes del año de su debut, seleccionando un máximo de cinco jugadores procedentes de otros equipos de la liga. Si un equipo se ve afectado perdiendo a alguno de sus jugadores, estarán a salvo de perder a otro jugador el año siguiente en el Draft de Expansión.

Jugadores de la academia y Right to Dream

Uno de los pilares más importantes del proyecto de San Diego FC es su academia, con la construcción de “Right to Dream” en El Cajón, un complejo que contará con campos de fútbol, residencia y todas las comodidades para acoger al mejor talento joven de nuestra región y darles todas las herramientas para que alcancen el profesionalismo.

La inversión en la academia superará los 150 millones de dólares y se espera atraer no solo a los mejores jugadores jóvenes sino también a los mejores entrenadores, fisios, scouts y profesionales para convertirse en una referencia no solo a nivel local, sino también nacional.

Y una de las grandes razones para apostar por la juventud y la formación de jugadores se debe a las reglas del roster. Porque otra de las reglas más importantes es la conocida como “Regla de jugador de cantera”, por la cual, un equipo de la MLS puede incorporar directamente a su roster jugadores procedentes de sus academias, sin que estos contratos se incluyan en el presupuesto de la plantilla. No hay un límite máximo de jugadores que pueden ser incorporados desde la academia, sin embargo sí existen algunas reglas para que esos futbolistas sean considerados de la cantera. Por ejemplo para que sea catalogado como “Homegrown Player”, el jugador debe haber residido y participado en las categorías inferiores del club durante, al menos un año. A nivel estrictamente geográfico, la MLS define el territorio de cantera, al territorio ubicado en un radio de 75 millas desde sus instalaciones de entrenamiento.

Para San Diego FC eso significa que el equipo puede reclamar incluso jugadores de México como jugadores de cantera, ya que, debido a la cercanía a la frontera y al territorio mexicano, este se encuentra dentro de los límites geográficos impuestos por la liga para esta norma. En cuanto a jugadores internacionales el número máximo de futbolistas extranjeros en la plantilla es de nueve.

En definitiva hay múltiples reglas y condicionantes que el San Diego FC debe tener en cuenta antes de formar la primera plantilla de la historia del equipo. Por delante restan poco más de diez meses para conformar una lista de jugadores que harán vibran a los miles de aficionados al fútbol en el Snapdragon Stadium.

Reglas más importantes: