Cosas que hacer este fin de semana en San Diego: Posadas, El Cascanueces y más

Viernes, 13 de diciembre

Swiftmas Skate

4 p.m. en the Marriott Marquis San Diego Marina| $25+

Swiftmas Skate' contará con asociaciones locales, que incluyen galletas Taylor Swift y cinco áreas de asientos premium, cada una con decoración inspirada en los álbumes Red, Fearless, Reputation, Lover y 1989.

Las Posadas: Una celebración de Old Town

7:00 p.m. en Heritage County Park | Gratis

La 66ª edición anual de Las Posadas ofrece a las familias una experiencia única que muestra las tradiciones mexicanas centenarias junto con las festividades navideñas.

Navidad en Old Poway Park

3:30 p.m. at Old Poway Park| Gratis

Únete a nosotros en Old Poway Park para una tradición navideña pasada de moda que lo llevará atrás en el tiempo con villancicos, música en vivo, una visita a Santa, manualidades infantiles gratuitas, exhibiciones de trenes en miniatura y mucho más.

Espectáculo de luces navideñas costeras

4 p.m. en Del Mar Fairgrounds | $23.95+

Comienza una carrera de nueve días, llena de luces navideñas, patinaje sobre hielo, fotos con Santa Claus y mucho más en el recinto ferial de Del Mar. Los precios de las entradas varían según el día y la hora.

USS Midway Jingle Jets

Desde ahora hasta el 23 de diciembre; 5:30 a 9:30 p.m. | USS Midway Museum | Precios varían

La celebración de iluminación navideña de Jingle Jets está de regreso por segundo año, donde las familias pueden disfrutar de luces parpadeantes, música festiva, delicias navideñas y más.

Tinsel & Tails: TAP’s Holiday Extravaganza

5 p.m. en BRICK in Liberty Station| Gratis

Este evento familiar y apto para perros es gratuito y está abierto al público. Es una celebración festiva llena de alegría navideña, patas y diversión.

Sábado, 14 de diciembre

Chula Vista Starlight Parade & Festival

3 p.m. en Downtown Third Avenue | Gratis

El 60º Desfile y Festival Anual Starlight se lleva a cabo a lo largo de la Tercera Avenida con carrozas deslumbrantes, participantes alegres y actividades para todas las edades. Las fotos con Papá Noel comienzan a las 3, la ceremonia de encendido del árbol comienza a las 5:45 y el desfile comienza a las 6 p.m.

SantaCon

1 p.m. en Belmont Park| $85+

Belmont Park se convierte en un país de las maravillas invernal navideño.

Desfile de las Luces de Oceanside Harbor

7 p.m. en Oceanside Harbor | Gratis

Las familias pueden disfrutar de un divertido espectáculo con botes de todas las formas y tamaños decorados con atuendos navideños, que incluyen luces, adornos y adornos navideños. El barco mejor decorado será premiado después del desfile.

San Diego Santa Run

8 a.m. en 912 Garnet Avenue | Registración previa requerida

La carrera de 5K más festiva de San Diego está de regreso en Pacific Beach por 12º año. 30.000 Papás Noel han participado en años anteriores. Se requiere inscripción para participar, a partir de $ 59.99. Los niños y los perros también son bienvenidos a participar.

Desfile de las Luces de Mission Bay

5:30 p.m. en Mission Bay | Gratis

Inicie esta tradición navideña con los espectaculares fuegos artificiales de SeaWorld y disfrute del desfile festivo de barcos navideños en la bahía desde las áreas de observación designadas para espectadores a lo largo de la ruta del desfile.

Desfile de mascotas en Gaslamp

11 a.m. en Gaslamp Quarter| Gratis

El evento es gratuito, así que toma un lugar en uno de los patios a lo largo de la ruta del desfile y prepárate para el mejor desfile de la historia.

Un cuento de Navidad

2 & 7 p.m. en Cygnet Theatre| Entradas, aquí

Disfruta del clásico navideño adaptado del cuento atemporal de esperanza y redención de Charles Dickens. En este día, el teatro se asocia con la Sociedad Protectora de Animales de Rancho Coastal para pasar una tarde con cachorros. Puede conocer y saludar a algunos amigos de cuatro patas y aprender más sobre cómo puede llevarlos a casa para las vacaciones

Domingo, 15 de diciembre

El Cascanueces

1 p.m. en The Civic Theatre| $47.65+

Adéntrate en un mundo de maravillas mientras los deslumbrantes paisajes y los exquisitos trajes dan vida al encantador viaje de Clara con su Príncipe Cascanueces.

Noel Noel

2:00 p.m. & 7:30 p.m. en Jacobs Music Center | $39+

La tradición navideña de la Sinfónica de San Diego, Noel Noel, está de regreso en el nuevo Jacobs Music Center. El espectáculo estará lleno de clásicos navideños, como "I'll be Home for Christmas", "Silent Night" y "Slight Ride".

Desfile de las Luces de la Bahía de San Diego

5:30 p.m. en San Diego Bay | Gratis

El último fin de semana para disfrutar del desfile que está lleno de alrededor de 80 barcos engalanados con decoraciones navideñas y luces espectaculares.

¡Cómo el Grinch robó la Navidad del Dr. Seuss!

5 p.m. en The Old Globe| $59

Dr. Seuss's How the Grinch Stole Christmas! es un maravilloso y caprichoso musical basado en el clásico libro del Dr. Seuss.

Vacaciones salvajes en el Parque Safari del Zoológico de San Diego

Hasta el 5 de enero

Luces, decoraciones, personajes fantasiosos, entretenimiento musical, narración festiva y delicias culinarias crean diversión familiar y hacen que todos se sumerjan en el espíritu de la temporada.