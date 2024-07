Gobernador de Carolina del Norte no va al proceso para acompañar a Kamala Harris

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, informó a la campaña presidencial de Kamala Harris que no quiere ser considerado en su búsqueda de un candidato a vicepresidente, dijo el lunes.

Cooper hizo una declaración para explicar la decisión ya que, aunque se descartaba para el cargo, seguía apoyando la campaña presidencial de Harris.

"Apoyo firmemente la campaña de la vicepresidenta Harris para la presidencia", dijo Cooper. "Sé que ella va a ganar y me sentí honrado de que me consideraran para este puesto. Este no era el momento adecuado para Carolina del Norte y para mí para estar potencialmente en una candidatura nacional".

"Como he dicho desde el principio, ella tiene una lista excepcional de personas entre las que elegir, y todos trabajaremos para asegurarnos de que gane", añadió.

Una fuente directamente involucrada en la búsqueda de un compañero de fórmula dijo que Cooper se retiró de la contienda porque quiere postularse para el Senado de Estados Unidos en 2026. La fuente dijo que Cooper nunca indicó a la campaña que quería ser vicepresidente y les dijo a los asistentes de Harris que no quería que lo tuvieran en cuenta.

El diario New York Times fue el primero en informar que Cooper estaba retirando su nombre de la consideración.

