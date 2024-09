Janet Jackson hace eco de la desinformación en entrevista: “oí que Kamala Harris no es negra”

Haciendo eco de la desinformación trillada que ha infectado las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la ícono del pop Janet Jackson dijo que escuchó que la vicepresidenta Kamala Harris no es negra.

Los comentarios fueron publicados el sábado por The Guardian, al que se le concedió acceso y tiempo para la entrevista mientras Jackson promociona las paradas europeas de su última gira. Jackson también está promocionando una residencia que comienza en diciembre en Resorts World Las Vegas.

Los representantes de Jackson no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el sábado por la noche.

Debido a que Jackson cantó sobre querer "romper las líneas de color" en el sencillo de 1989 "Rhythm Nation", la entrevistadora dijo que se sintió inspirada a preguntarle a Jackson cuál era su opinión sobre Harris como una mujer negra que podría ser la primera en servir como presidenta de Estados Unidos.

“Bueno, ¿sabes lo que supuestamente dijeron?”, se cita a Jackson durante la entrevista en su ciudad adoptiva de Londres. “Ella no es negra. Eso es lo que escuché. Que es india”.

La autora escribió que respondió con una corrección, diciéndole a Jackson que Harris tiene ascendencia india, pero también es negra.

“El padre [de Harris] es blanco”, se cita a Jackson diciendo. “Eso es lo que me dijeron. Quiero decir, no he visto las noticias en unos días. Me dijeron que descubrieron que su padre era blanco”.

La campaña de la vicepresidenta no respondió de inmediato el sábado por la noche a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Jackson.

En julio, el expresidente Donald Trump, que se postula contra Harris en una batalla para suceder al presidente Joe Biden, dijo que la vicepresidenta “se volvió negra” para obtener ganancias políticas después de que anteriormente “solo promoviera la herencia india”.

“No supe que era negra hasta hace varios años, cuando se volvió negra”, dijo Trump en la Convención 2024 de la Asociación Nacional de Periodistas Negros.

Esa misma noche, Harris describió los comentarios de Trump sobre su origen como parte de una estrategia para enfrentar a los estadounidenses entre sí en su propio beneficio.

"Fue el mismo espectáculo de siempre: la división y la falta de respeto", dijo Harris en un evento en Houston. "Y déjenme decir que el pueblo estadounidense se merece algo mejor".

La madre de Harris, Shyamala Gopalan, nació en el sur de la India. El padre Donald J. Harris, economista y profesor emérito de la Universidad de Stanford, nació en Jamaica y es negro.

Durante la entrevista con The Guardian, Jackson también expresó su falta de esperanza con respecto a las elecciones presidenciales.

"Creo que, de cualquier manera, va a ser un caos", dijo Jackson.

La cantante también abordó el tema del tráfico sexual infantil al responder una pregunta sobre el álbum "Rhythm Nation", que, según dijo, trataba de "hacer una diferencia en la vida de un niño, de un adolescente".

"Hay toda esta mie... de tráfico infantil que está sucediendo y la mier... del tráfico sexual, ¿sabes a qué me refiero? ¿Eso no era tan frecuente en ese entonces?" dijo, añadiendo que el tráfico sexual "ahora está realmente al descubierto, porque es como un negocio de mil millones de dólares y toda esa basura".

La estrella sobrevivió a un padre supuestamente abusivo, Joe Jackson, que murió en 2018. Su hermano Michael Jackson lo acusó de abuso físico, y su hermana LaToya una vez afirmó que él abusó sexualmente de ella, aunque luego se retractó.

Jackson está promocionando fechas de gira, pero también puede estar embarcándose en una campaña para fortalecer un legado que puede haber sido empañado a la sombra de la realeza pop de Michael y rechazado después de que Justin Timberlake expusiera su pezón durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2004, informó The Guardian.

En la actualidad, ha acumulado 10 éxitos número uno, 5 premios Grammy y una nominación al Oscar a la mejor canción original.