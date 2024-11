SAN DIEGO, California - A medida que se tabulaban los votos en la noche de las elecciones, rápidamente quedó claro que Kamala Harris ganó fácilmente California en las elecciones presidenciales de 2024, al igual que lo hicieron sus predecesores demócratas en 2020 y 2016.

Sin embargo, los 54 votos electorales del estado no fueron suficientes para arrebatarle la presidencia al ganador proyectado, Donald Trump.

Se esperaba el resultado en el estado fuertemente demócrata donde Harris se desempeñó anteriormente como senadora y fiscal general de Estados Unidos. Un candidato republicano no ha ganado una contienda presidencial en el estado más poblado del país desde 1988, y el Partido Republicano no ha disputado seriamente California en una elección presidencial desde 2000.

Los resultados del estado fueron mucho más ajustados que en las elecciones anteriores de 2016 y 2020, según muestran los datos de NBC News.

Los resultados preliminares muestran que Harris obtuvo el 57% de los votos y Trump el 40%. Compare eso con el 63.50% de los votos del presidente Joe Biden en California en 2020 y el 62.30% de los votos de Hillary Clinton en 2016. Trump obtuvo el 34.30% y el 31.90%, respectivamente.

Los demócratas registrados superan en número a los republicanos en California en una proporción de 2 a 1, y el partido ocupa todos los cargos estatales y domina la delegación de la Legislatura y el Congreso.

Cómo votó San Diego para presidente

Este año, el condado de San Diego pareció ser un reflejo del estado, dando la mayoría de los votos a Harris también. Pero el voto local también estuvo mucho más reñido que en elecciones anteriores, principalmente debido a la ganancia que Trump obtuvo en el voto popular del estado en varias jurisdicciones.

Los datos desglosados por precinto muestran la división entre rojo y azul. Eche un vistazo al desglose a continuación para ver cómo ciertos vecindarios votaron por el presidente en las elecciones de 2024.

Los resultados preliminares de las elecciones de 2024 muestran que Harris obtuvo el 56% del voto popular del condado de San Diego, mientras que Trump obtuvo el 42%. Los resultados aún se están tabulando y no se certificarán hasta 30 días después de las elecciones.

En el condado de San Diego, los demócratas obtuvieron el 56% de los votos en 2016 (Clinton) y el 60,2% en 2020 (Biden), según muestran los datos de NBC News. El candidato republicano, Trump, obtuvo el 38% en 2016 y el 37,5% en 2020, y recibió una ganancia de casi 5 puntos porcentuales, en lo que va del año, según los resultados preliminares.

Distribución de los votos de presidente en EEUU

NBC News ha proyectado a Trump como el ganador de las elecciones presidenciales de 2024 después de obtener más de los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia.

Trump aseguró estados indecisos clave, incluidos los 17 votos electorales de Pensilvania, y Harris tuvo un desempeño inferior en todo el país, quedando rezagada en varios estados indecisos que Joe Biden había ganado.

En el Congreso, los republicanos ganarán el control del Senado después de cuatro años de dominio demócrata, proyecta NBC News. El control de la casa sigue sin ser llamado.

Here are the nationwide presidential results.

The Associated Press contribuyó a este despacho.