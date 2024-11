SAN DIEGO, California - Los delincuentes se están infiltrando en el Servicio Postal de los Estados Unidos.

Están marcando relojes en el camino y robando la persiana del USPS en el camino. Algunos están relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Pero es probable que la mayoría sean empleados de base que se embolsan tarjetas de crédito, cheques, tarjetas de regalo, medicamentos y otros objetos de valor.

Estas son solo algunas de las conclusiones de un informe recientemente publicado por la Oficina del Inspector General de USPS.

En los últimos cuatro años fiscales, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos cerró 5.961 casos de robo de correo interno. El problema parece estar empeorando, ya que los casos cerrados aumentaron un 47% del año fiscal 2019 al año fiscal 2023.

Este gráfico muestra el aumento de los casos cerrados de robo de correo interno de USPS.

Telemundo 20 Investiga ha estado informando sobre robos de correo desde principios de este año. Las víctimas de toda nuestra área nos han dicho que dejaron a propósito correo importante dentro de las oficinas de correos para tratar de evitar robos. Cuando esas cartas nunca llegaron a su destino, sospecharon que se trataba de un trabajo interno. El nuevo informe parece hacerse eco de sus temores.

Los investigadores dicen que los empleados están llevando bolsas, mochilas y abrigos grandes a los pisos de las salas de trabajo dentro de las instalaciones de procesamiento de correo. Una vez dentro, es muy sencillo hacer desaparecer cartas y paquetes.

La OIG publicó estas fotos como ejemplos de pertenencias personales llevadas a las salas de correo, que podrían usarse para contrabandear correo.

El USPS no está haciendo lo suficiente para prevenir los robos, alega el informe de la OIG, que destaca varias razones. Dice que hay una escasez de supervisores en las plantas de procesamiento de correo. Los supervisores que están en la nómina no están capacitados adecuada o regularmente sobre cómo detectar robos. Aún más alarmante, la OIG dice que no está claro cuántas de las 18.619 cámaras de vigilancia del USPS están monitoreadas o incluso funcionan.

"¡Por muy malo que creas que es, es mucho peor! ¡Quiero decir que es malo! Muy mal", nos dijo Frank Albergo, presidente de la Asociación de Oficiales de la Policía Postal.

Diferentes tipos de trabajadores postales

Albergo dice que la mayor parte de los robos de correo interno se pueden atribuir a lo que el servicio postal llama empleados antes de la carrera.

En 2010, el servicio postal creó una fuerza laboral de dos niveles para reducir costos. Comenzó a contratar trabajadores temporales que ganan menos, no reciben los mismos beneficios y no trabajan en horarios regulares. Ahora representan alrededor de una quinta parte (17.9% en el año fiscal 2023) de la fuerza laboral.

Estos trabajadores no se quedan mucho tiempo. Las auditorías informan sistemáticamente de tasas de rotación "inaceptables". En el año fiscal 2022, menos de la mitad (47.8%) de todos los empleados antes de la carrera seguían en el trabajo 360 días después de ser contratados.

"Solo trabajan unos meses en el servicio postal", dijo Albergo. "¡Literalmente solo están consiguiendo el trabajo para poder robar el correo y renunciar! ¡Quiero decir que es increíble!"

Los trabajadores postales no siempre actúan solos. En un informe al Congreso este año, la OIG dijo: "Los empleados postales se han convertido en objetivos principales para las organizaciones de narcotráfico".

"Hay organizaciones criminales, pandillas, que en realidad están reclutando a personas para conseguir un trabajo en el servicio postal para poder robar correo y vaciar cuentas bancarias", dijo Albergo.

USPS rechaza los hallazgos y algunas recomendaciones para prevenir el robo de correo

La OIG recomendó que el USPS creara políticas para limitar las pertenencias personales como chaquetas y bolsos en el piso de la sala de trabajo. Pero el USPS no estuvo de acuerdo parcialmente, diciendo que las chaquetas son necesarias en muchos talleres sin calefacción. También dice que muchas instalaciones carecen de casilleros para los empleados para guardar sus pertenencias. En cambio, dijo que crearía políticas adaptadas a cada instalación.

La OIG también quería que el USPS reforzara la capacitación de concientización sobre el robo de correo para empleados y supervisores. El USPS rechazó eso, afirmando que la capacitación ya existe, pero dijo que enviaría videos de actualización a los empleados.

"La forma más sencilla de resolver un problema es negar que existe", dijo Albergo. "Así que eso es parte de eso, simplemente no quieren admitir que el correo no es seguro en este momento".

La dirección de USPS sólo estuvo totalmente de acuerdo con una recomendación; para identificar todas las cámaras de vigilancia rotas y elaborar un plan para repararlas antes de octubre de 2025. Pero dijo que simplemente no es factible monitorear o rastrear continuamente las fallas de las cámaras de vigilancia. "Es triste ver lo que ha pasado", dijo Albergo. "Das tu vida al servicio postal, y luego ves que está bajo ataque, y ves que el servicio postal realmente no está haciendo mucho para detenerlo".

Albergo dice que el USPS debería eliminar el sistema de trabajadores de dos niveles y los empleos temporales. El sindicato de trabajadores postales intentó negociar eso durante las negociaciones contractuales de este año, pero no tuvo éxito.

Albergo también cree que el servicio postal necesita restaurar el tamaño de su fuerza policial postal. Dice que ha visto aumentar las denuncias de robo de correo en general (internas y externas) desde que el USPS puso fin a las patrullas de la policía postal y limitó los derechos de arresto de los agentes postales en 2020. Solía haber unos 2.700 de esos oficiales en todo el país. Ahora, solo hay unos 350.

NBC 7 Investigates pidió al USPS y al USPIS comentarios sobre el informe y respuestas a las afirmaciones de Albergo. Ambos se negaron a comentar más allá de lo publicado en el informe de la OIG.

La semana pasada, el USPS publicó este video PSA dirigido a sus empleados. El video disuade a los trabajadores de cometer delitos o de confabularse con delincuentes para robar el correo.

En nuestros informes anteriores, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. nos dijo que los clientes deben denunciar el robo de correo si creen que han sido víctimas. Nos dijo:

Pueden comunicarse con su oficina de correos local o inspector postal llamando al 877-876-2455 o al www.uspis.gov. Deben documentar cualquier correo faltante o cualquier información pertinente sobre el correo faltante.

Al analizar la información de las quejas, los inspectores postales pueden determinar si el problema es parte de una investigación más amplia de robo de correo: la información proporcionada directamente por la comunidad puede ayudar a los inspectores a identificar a los sospechosos. Los clientes también pueden inscribirse en Informed Delivery para recibir correos electrónicos de resumen diarios que ofrecen una vista previa del correo y los paquetes programados para llegar pronto.