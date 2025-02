Todavía hay posibilidad de lluvia al oeste de las montañas esta mañana, pero si vemos lluvia, será leve y se moverá por el área rápidamente.

Las temperaturas serán un poco más cálidas el miércoles con máximas de entre 60 y 65 grados al oeste de las montañas.

Hay posibilidad de lluvias dispersas el jueves por la mañana y por la tarde. Se espera un patrón similar el viernes: lluvias ligeras y dispersas sobre la montaña, la costa y los valles.

Las cantidades de lluvia aún son muy bajas, con acumulaciones más altas sobre las áreas costeras del norte del condado y elevaciones más altas.

Costa: 0,01’’-0,20’’

Valles: 0,01’’-0,20’’

Montañas: 0,20’’-0,30’’

Mientras tanto, se esperan vientos del noroeste con ráfagas de viento en nuestras montañas y desiertos hasta el jueves. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 40 mph.

The weekend is looking drier, and slightly warmer by Super Bowl Sunday.

Miércoles:

COSTA: probabilidad de lluvias ligeras - entre 60 y 65 °F

VALLE: probabilidad de lluvias ligeras - entre 65 y 66 °F

MONTAÑAS: probabilidad de lluvias ligeras - entre 55 y 59 °F

DESIERTO: parcialmente nublado - entre 75 y 79 °F

https://www.nbcsandiego.com/news/local/ash-from-california-wildfires-could-affect-ocean-life-and-seafood/3734424/