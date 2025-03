Entrenador y director deportivo de San Diego FC condenan grito homofóbico en partido inaugural

El entrenador del San Diego FC, Mikey Varas, y el director deportivo Tyler Heaps expresaron su decepción y enojo después de que el partido inaugural en casa de su club se viera empañado en la segunda mitad por tres apariciones del cántico homofóbico que se escucha con frecuencia en los partidos de fútbol de la selección nacional mexicana.

El club condenó uniformemente el famoso cántico de una sola palabra en español tanto durante como después de que San Diego terminara un empate sin goles con St. Louis City el sábado por la noche en el estadio Snapdragon, que estaba repleto con 34.506 fanáticos que celebraban la llegada del equipo número 30 de la Major League Soccer.

Varas comenzó su conferencia de prensa posterior al partido condenando a los fanáticos que hicieron el cántico a pesar de las repetidas advertencias en el marcador y en el sistema de megafonía. Varas pronunció su declaración tanto en español como en inglés.

“El cántico que se escuchó esta noche es inaceptable”, dijo Varas. “Está fuera de nuestro sistema de valores. No representa a los jugadores, a mí ni al club, y ciertamente no representa a San Diego ni a Baja California. No es un reflejo de quiénes somos. Somos una comunidad llena de amor, de apoyo, y creemos en el poder de la diversidad”.

Varas enfatizó que el cántico no fue hecho por la principal sección de seguidores del San Diego FC, el grupo conocido como La Frontera.

“Esto vino de la población en general en las gradas, y no fue todo el mundo”, dijo Varas. “Lo entiendo, pero fue suficiente gente, y solo quiero dejar muy claro que no tiene lugar aquí. Si van a seguir viniendo al juego y haciendo ese cántico, es mejor que no vengan aquí”.

El insulto de una sola palabra es típicamente hecho por los fanáticos mientras un portero del equipo contrario realiza un saque de meta, y ocurre regularmente tanto en el fútbol de clubes como en el fútbol de la selección nacional en México. También se ha convertido en un lamentable elemento básico en los partidos de la selección mexicana en Estados Unidos.

La FIFA ha multado repetidamente a la selección mexicana por el comportamiento de sus aficionados con respecto al cántico, que ha obligado a suspender el juego y acortar un partido entre El Tri y la selección estadounidense en los últimos años. Sin embargo, el cántico persiste y parece probable que sea un problema en la Copa Mundial de Norteamérica de 2026, que contará con 13 partidos en México.

"Va totalmente en contra de nuestros valores como club, pero también de quiénes somos como personas", dijo Heaps. "Uno de nuestros valores fundamentales es ser una buena persona, y creo que eso es lo que seguiremos defendiendo. Es totalmente inaceptable y, obviamente, nosotros, como club, nos aseguraremos de que no continúe en el futuro".