Eventos para este fin de semana: El cascanueces, USS Midway Jingle Jets y mucho más

Lo que debes saber Nuestra guía de eventos del fin de semana se publica cada jueves en nuestra sección En Tu Comunidad en Telemundo 20.

Como siempre ha sido nuestra misión, nuestra guía hará todo lo posible por abarcar todo el condado (norte, sur, este y oeste) para ofrecerte cosas divertidas y novedosas en la ciudad de San Diego.

¿Tienes algún evento que compartir? Envíalos a Brenda.Gregorio-Nieto@nbcuni.com

Viernes, 20 diciembre

City Ballet's: El cascanueces

7:30 p.m. en CA Center for the Arts, Escondido | $46.80+

La clásica historia de la era victoriana se contará a través de una experiencia teatral mágica. El espectáculo recibió el premio Tommy Award al “Mejor cascanueces de San Diego”.

Crucero familiar Jingle Belle

2:00 p.m. - 6:30 p.m. | Until Christmas Eve | Bahia Resort Hotel | $45-$100

Puedes bailar durante todo el trayecto a bordo de un crucero turístico festivo en Mission Bay. Los invitados también pueden tomarse una foto con Santa.

Sleigh Bell Social

5:00 p.m. - 9:00 p.m. en Marriott Marquis San Diego Marina | Se requieren reservas para cenar en el iglú

Los asistentes pueden tomarse fotos con Santa, Buddy the El. También puedes acurrucarte junto a las fogatas al aire libre para ver clásicos del cine de temporada.

Paint & Sip

6 p.m. - 9 p.m. en The Café | $45 | Edad 21+

Libera el artista que llevas dentro pintando y bebiendo en el acogedor restaurante del vestíbulo de "Alma" San Diego. Un instructor te guiará paso a paso a través de la pintura de “Cozy Nights”. No se necesita experiencia y te proporcionarán todo lo que necesitas.

Coastal Christmas Holiday Light Spectacular

4 p.m. en Del Mar Fairgrounds | $23.95+

Comienza una exhibición de nueve días llena de luces navideñas, patinaje sobre hielo, fotos con Santa Claus y mucho más en Del Mar Fairgrounds. Los precios de las entradas varían según el día y la hora.

USS Midway Jingle Jets

Now- Dec. 23, 5:30 p.m. - 9: 30 p.m. | USS Museo Midway | Precios de los boletos varían

Disfruta del último fin de semana de la celebración de iluminación navideña de The Jingle Jets. Regresan por segundo año, donde las familias pueden disfrutar de luces brillantes, música festiva, delicias navideñas y mucho más.

Sábado, 21 diciembre

El cascanueces

1 p.m. and 5 p.m. en The Magnolia | $59+

El Ballet de San Diego presenta el espectáculo navideño favorito de Estados Unidos. La producción anual presenta la partitura atemporal de Tchaikovsky y un elenco de más de 100 bailarines.

Coastal Chill

4:00 p.m. - 7:00 p.m. en Garibaldi en Downtown | $85

Garibaldi organiza su evento temático del solsticio de invierno. Los asistentes podrán disfrutar de una velada memorable llena de buena música, excelente compañía, comida y bebidas.

Día familiar en Polar Express

10 a.m. - 4:00 p.m. en Museo del Ferrocarril de San Diego | Incluido con la entrada al museo

Las familias pueden unirse al museo para ver la película clásica, "El Polar Express". También se incluirá una aparición especial de Santa Claus, así como la oportunidad de hacer tarjetas y adornos navideños.

Snow Bus

Hasta el 4 de enero | Five Star Tours | $125+

Si buscas un viaje a Big Bear durante la temporada de esquí, ahora es tu oportunidad de embarcarte en una aventura invernal única. El viaje incluye transporte de ida y vuelta y un itinerario. Los recorridos solo están disponibles en fechas seleccionadas.

Domingo, 22 de diciembre

The Nutcracker Tea Party

11 a.m. & 3 p.m. | Centro de convenciones Liberty Station | $67.50-$77.50

The Nutcracker Tea Party regresa a Liberty Station, donde los asistentes pueden disfrutar de delicias navideñas, una actuación del Ballet de San Diego, una visita de Santa Claus y más.

Navidad con The Beatles ft. Abbey Road

8:00 p.m. en Belly Up | $20-$35 | Ages 21+

¡Atención a todos los fanáticos de los Beatles! Abbey Road recreará la magia, la música, el ingenio y el encanto de The Beatles. El espectáculo incluye tres cambios de vestuario, instrumentos antiguos y bromas familiares en el escenario entre canciones.

¡Cómo el Grinch robó la Navidad, del Dr.Seuss!

5 p.m. en The Old Globe| $59

¡Cómo el Grinch robó la Navidad del Dr. Seuss! Es un musical maravilloso y extravagante basado en el clásico libro del Dr. Seuss.

Pistas de patinaje

Comprueba la lista completa, aquí

Varias pistas de patinaje de la ciudad ya están abiertas. Tenemos un resumen completo.

Wild Holidays en el Parque Safari del Zoo de San Diego

Hasta 5 de enero

Luces, decoraciones, personajes fantásticos, entretenimiento musical, narraciones festivas y delicias culinarias crean diversión familiar y hacen que todos se sientan parte del espíritu navideño.