Juicio por asesinato de una mujer en Rancho Peñasquitos comienza este martes

SAN DIEGO - El juego de espera finalmente terminó para los amigos y familiares de una mujer que fue asesinada dentro de su condominio en Rancho Peñasquitos hace poco más de dos años. El hombre acusado de asesinar a Connie Dadkhah será juzgado el martes. Los fiscales han preparado un caso contra Parrish Chambers, Jr. que podría durar más de dos semanas, con más de 50 testigos potenciales listos para testificar. Se ha declarado inocente.

El caso de alto perfil llamó la atención no solo por la dramática forma en que terminó la vida de Connie, sino también por el escrutinio que surgió sobre la respuesta de emergencia y la toma de decisiones del Departamento de Policía de San Diego la noche en que la policía dice que su presunto asesino invadió su casa.

Policía tomó casi dos horas para llegar a una casa en Rancho Peñasquitos tras reportes de vecinos

Vecinos llaman al 9-11

Los registros de los despachadores de la policía muestran que alrededor de las 7 p.m. del 14 de junio de 2022, los vecinos de Connie comenzaron a llamar al 911. Rogaron a la policía que llegara rápidamente, informando que un hombre beligerante estaba tratando de entrar en el condominio de una mujer. Inicialmente, la llamada no fue priorizada. Aproximadamente una hora después, las personas que llamaron tenían nueva información para informar a los despachadores; Ese hombre había escalado una pared hasta el balcón de su segundo piso y se abrió paso a través de una puerta corrediza de vidrio. Si bien la policía elevó la llamada a una prioridad más alta, los oficiales tardaron otros 45 minutos en llegar al complejo.

Esos mismos registros de despacho, junto con los documentos judiciales de los fiscales, revelan lo que sucedió después. Los oficiales intentaron ponerse en contacto con Connie llamando a su teléfono, llamando a su puerta y usando un altavoz. Pero los oficiales abandonaron la escena 15 minutos más tarde después de no poder hacer contacto con nadie en el interior. No hay constancia de que Connie llamara a la policía esa noche.

La cámara de vigilancia de un vecino grabó un video de la policía respondiendo a las llamadas al 911 sobre un robo en el apartamento de Connie Dadkha en Rancho Peñasquitos.

A la mañana siguiente, los fiscales dicen que Chambers, salpicada de sangre, salió del apartamento de Connie y le hizo señas a un vecino para que llamara al 911 e informara que estaba muerta adentro. Los oficiales inmediatamente detuvieron a Chambers y fue acusado de asesinato.

Al defender su decisión de no forzar la entrada la noche anterior, la policía le dijo a Telemundo 20 Investiga que tenían razones para creer que Chambers vivía allí. Eso se basó en un registro de despacho al que tenían acceso los oficiales que respondieron. Pero la policía también nos dijo que había otras consideraciones esa noche.

"Cuando vas a forzar la entrada a la casa de alguien, ese es el nivel más alto de estándar legal bajo el que operamos", dijo el teniente de la policía de San Diego, Stephen Shebloski. "Así que tienes que estar a punto legal y tácticamente. Porque si los oficiales entran y toman la decisión equivocada sobre un pobre tipo que dejó sus llaves allí e irrumpió en su propia casa y un uso significativo de la fuerza, o Dios no lo quiera, los oficiales usan fuerza letal, se le harán muchas preguntas difíciles a ese supervisor y a esos oficiales".

Pero Chambers no vivía allí y nuestra investigación reveló que la policía no parecía tener una imagen completa de la historia de ese sospechoso con Connie.

Se suponía que Chambers no debía tener ningún contacto con Connie

Parrish Chambers, Jr. (izquierda), se sienta junto a miembros de su equipo de defensa legal, incluido su defensor público.

En los meses que siguieron, Telemundo 20 Investiga revisó documentos judiciales, analizó registros policiales y habló con expertos sobre el caso. Nos enteramos de que Connie conocía a Chambers y los registros muestran que había sido acusado de victimizarla repetidamente durante años. Eso incluyó:

Un incidente en 2020 en el que Chambers fue condenado por vandalismo que incluyó la orden de un juez de que se mantuviera alejado de ella. Un incidente en 2021 en el que los fiscales acusan a Chambers de arrastrarla a un automóvil en un estacionamiento de Mountain View y huir. Múltiples encuentros en 2022 en los que, según los fiscales, la golpeó, incluido uno dos meses antes de que muriera.

La naturaleza exacta de su relación no está clara, pero los amigos de Connie dicen que conoció a Chambers a través de su trabajo como voluntaria en un programa de difusión sobre la salud mental. Dicen que se enamoró de ella, rastreó su dirección y la visitó constantemente a pesar de las repetidas solicitudes de que Chambers la dejara en paz.

Los registros judiciales indican que el defensor público de Chambers, Abe Genser, tiene la intención de pintar una narrativa diferente durante el juicio. Uno que alega que los dos tuvieron una relación sexual tumultuosa que incluyó el uso de drogas.

Qué se espera durante el juicio

La selección del jurado comienza el martes y se espera que el juicio dure hasta dos semanas o más. Es probable que gran parte de la evidencia sea difícil de ver y escuchar para los miembros del jurado, y podría incluir fotos de autopsias y escenas del crimen. El médico forense del condado de San Diego dice que Connie murió de una hemorragia cerebral, con un traumatismo contundente en la cabeza y el cuerpo. Su familia nos dijo que cometieron el error de tratar de limpiar su apartamento después de su asesinato en lugar de contratar a profesionales.

"Fue un baño de sangre", nos dijo Sara Dadkhah. "Quiero decir que definitivamente era una escena del crimen. Se podía ver sangre salpicada por todas partes. No hay error... Hubo algo muy violento y deliberado que ocurrió".

Chambers enfrenta cuatro cargos durante su juicio relacionados con varios incidentes criminales que abarcan 8 meses: asesinato, dos cargos de agresión y un cargo de encarcelamiento falso. Se ha declarado no culpable.

Un juicio que estuvo a punto de no suceder

Por lo general, el público se mantiene en la oscuridad sobre los posibles acuerdos de culpabilidad y sus negociaciones. Este caso es único porque el propio defensor público del sospechoso reveló que la oficina del fiscal de distrito del condado de San Diego rechazó su oferta de acuerdo con la fiscalía.

Eso salió a la luz como parte de una moción de la Ley de Justicia Racial. Esa ley permite que el tribunal desestime casos si los acusados pueden demostrar que se ejercieron prejuicios raciales durante una interacción con las fuerzas del orden o los fiscales.

Genser argumentó que la oficina del fiscal de distrito tiene prejuicios raciales contra los acusados negros porque ha aceptado acuerdos de culpabilidad similares de acusados blancos. Destacó otros dos casos de homicidio que, según dijo, eran más atroces que el caso de Chambers.

"Un caso es verter agua hirviendo sobre una persona hasta que muere", dijo Genser. "El otro caso es la violación de una persona hasta la muerte".

Para Chambers, Genser dice que su cliente estaba preparado para aceptar un acuerdo de culpabilidad de 17 años de prisión por homicidio voluntario, una aceptación de responsabilidad por su muerte y dos marcas en su historial. Dice que esa oferta fue rechazada por la oficina del fiscal de distrito.

Pero un juez no estuvo de acuerdo en que eso fuera suficiente para mostrar prejuicios raciales y se negó a conceder la moción de Genser para obligar a la oficina del fiscal de distrito a publicar otros registros sobre las negociaciones de un acuerdo de culpabilidad. No está claro si un juez escuchará más argumentos de la Ley de Justicia Racial en este caso.

La policía enfrenta una acción civil por parte de la familia de Connie

TELEMUNDO 20 Esta ilustración fotográfica muestra una imagen sin fecha de Connie Dadkhah y una sala vacía del Tribunal del Condado de San Diego

En enero, la familia de Connie presentó una demanda federal de derechos civiles contra el Departamento de Policía de San Diego. Alegó que el departamento no actuó para proteger a Connie, lo que resultó en su muerte. A finales del mes pasado, la jueza Ruth Montenegro desestimó el caso por una variedad de razones, diciendo que la policía no era legalmente responsable de su muerte y que los abogados no pudieron probar muchas de las afirmaciones en la demanda.

El abogado de la familia, Timothy Scott, le dijo a Telemundo 20 Investiga que tiene la intención de presentar una demanda enmendada contra la policía después de la conclusión del juicio penal. Scott dice que espera que salga a la luz nueva información en el caso para que su empresa pueda "continuar buscando justicia para Connie y su familia".

Cómo seguir el juicio de Chambers

Nuestra cadena hermana NBC 7 estará en la corte todos los días para brindarte una cobertura completa de todos los grandes momentos. Eso incluye reproducir los procedimientos del juicio del día anterior aquí a partir de las 11:30 a.m. El juez del caso dictaminó que las transmisiones en vivo desde la sala del tribunal no serán permitidas.

Mira el juicio por asesinato en NBC7.com, las plataformas de transmisión de NBC San Diego News (incluidas Roku, Peacock y Samsung TV). Todas las noches del juicio a las 4 p.m. y a las 6 p.m., regrese para la cobertura y el análisis.